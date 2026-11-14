Yurt dışındaki konut birlikleri ve bina yönetimleri için kritik bir eşik olan 1 Ocak 2027 tarihine kadar, uzaktan okuma özelliği bulunmayan tüm ısı sayaçlarının yenilenmesi veya mevcut cihazların uzaktan okumaya uyumlu hale getirilmesi zorunlu tutuluyor.

Söz konusu düzenleme, özellikle 7 Ağustos 2020 tarihinden önce takılmış olan eski tip sayaçları bulunan çok daireli binaları kapsıyor. Bu tarihten sonra monte edilen sayaçlarda uzaktan okuma teknolojisi halihazırda standart olarak zorunlu kılındığı için bu cihazların değiştirilmesine gerek duyulmayacak.

Yeni uygulamayla birlikte sayaç okuma görevlilerinin tek tek dairelere girme zorunluluğu ortadan kalkarken, enerji tasarrufunun artırılması, tüketim kontrolünün iyileştirilmesi ve ortak ısınma giderlerinin daireler arasında daha adil paylaştırılması amaçlanıyor.

Kış sezonunun yaklaşmasıyla birlikte yurt dışındaki bu konut komplekslerinde merkezi ısıtma sistemleri genellikle ekim ortası veya kasım başında, bina sakinlerinin çoğunluk oyuyla belirlediği tarihte devreye alınıyor.

Uzmanlar, kazanların çalıştırılmasının ardından faturaların kabarmaması için peteklerin havasının mutlaka alınması gerektiğini hatırlatıyor. Peteklerin içinde biriken havanın tahliye edilmesi ısı verimliliğini artırarak hem enerji hem de para israfını önlüyor. Tam verim alabilmek için ise hava alma işlemine kazana en yakın petekten başlayıp en uzaktaki peteğe doğru ilerlemek gerekiyor.

TÜRKİYE'DE ISI SAYAÇLARINDA DURUM NE?

Türkiye’de ise 2012 yılında yürürlüğe giren yönetmelik uyarınca, 2 bin metrekarenin üzerindeki merkezi ısıtmalı yeni binalarda ısı pay ölçer veya kalorimetre kullanımı halihazırda zorunlu tutuluyor.

Yeni nesil yapılarda eve girmeden uzaktan okuma teknolojisi yaygın olarak kullanılsa da Türkiye’deki mevcut mevzuatta, eski tip sayaçların tek bir tarihe kadar tamamen yenilenmesine yönelik genel bir son tarih bulunmuyor.

Ülkemizde sayaç dönüşümleri genellikle cihazların 10 yıllık yasal damga süresinin dolmasıyla veya site yönetimlerinin aldığı kararlarla kademeli olarak gerçekleştiriliyor.