ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), küresel tedarik zincirlerinde ve sivil altyapıda yaşanabilecek olası kesintilere karşı askerî üslerin en az 90 gün boyunca bağımsız şekilde çalışabilmesini sağlayacak önlemler alma kararı aldı

Yabancı basında büyük yankı uyadıran plan, ABD ve Avrupa basınında "Pentagon''un kıyamet planı" olarak duyuruldu.

Karar, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerde vatandaşlara yapılan "acil durumda 3 gün yetecek gıda stoğu yapın" çağrısı ardından geldi.

Üst üste gelen stok yapma uyarıları, küresel endişeleri artırırken ABD Başkanı 'İran'da işi bitirmek için' hazırlandıklarını duyurdu.

ABD'NİN KIYAMET PLANI

Konuya ilişkin belgelerde detayları yer alan "FORTRESS" (Kale) adlı girişim, ABD askeri üslerinin temel hizmet ve ikmal imkanlarını güvence altına almayı amaçlıyor.

Buna göre askeri üsler hem askeri personeli hem de çevredeki sivil halkı destekleyebilecek bir şekilde hazırlanacak.

Amaç, sivil altyapının çökmesi durumunda askeri altyapının dayanabilmesini sağlamak.



Pentagon Başsözcüsü Sean Parnell, ulusal savunmayı sürdürmek için standart sivil belediye altyapısına güvenemeyeceklerini belirterek bu durumu kabul edilemez bir risk olarak niteledi.

Pentagon Başsözcüsü Parnell, ABD anakara savunma planlamasının ülke topraklarına ulaşabilecek tehditlere uyum sağlaması gerektiğini ifade etti.

'DÜNYADAKİ TİCARET ZİNCİRİ KIRILACAK'

FORTRESS girişimi, elektrik kesintileri sırasında üslerin operasyonel kalmasını sağlamak amacıyla taşınabilir nükleer reaktörler, büyük ölçekli batarya depolama sistemleri ve mikro şebekelerin kullanımını öngörüyor.

Mühimmat, yakıt, kritik mineraller, elektronik aksam, yedek parça ve tıbbi malzemelerden oluşan stratejik rezervlerin oluşturulmasını kapsayan plan, kritik savunma ihtiyaçları için en az iki nitelikli tedarik veya üretim hattının hazır bulundurulmasını şart koşuyor.

Gelecekteki olası bir çatışmanın muhtemelen birden fazla cephede yaşanacağını vurgulayan Parnell, küresel bir savaşın etkisiyle dünyadaki tedarik zincirlerinin kırılacağını ifade etti ve buna hazırlık yaptıklarını belirtti.

ABD savunmasına dair geleneksel düşünce yapısının iki okyanusun koruyuculuğuna dayanan eski bir varsayımla şekillendiğini belirten Parnell, Başkan Donald Trump'ın Altın Kubbe girişiminin yanı sıra Batı Yarımküre, Grönland ve Panama'ya askeri hazırlık gibi hamlelerle yeni bir yaklaşımı ileri taşıdığını da ekledi.

SİVİL FABRİKALAR ASKERİ ÜRETİME GEÇECEK

Proje kapsamında, Sivil Rezerv Üretim Ağ aracılığıyla sivil fabrikaların savunma üretimine geçirilmesi hedefleniyor.

Bu doğrultuda sözleşmeler, siber güvenlik ve dönüşüm prosedürleri için ön planlamalar yapılırken; sanayi kapasitesinin test edilmesi ve seferberlik tatbikatlarının icra edilmesi öngörülüyor.

Ayrıca FORTRESS, GPS hatlarının kesilmesi ve uzay konuşlu varlıklara yönelik müdahaleler de dahil olmak üzere askeri haberleşme, navigasyon ve uydu imkanlarını korumayı amaçlıyor.

Elektriğin günümüz çatışmalarında kritik bir bir yapı haline geldiğini belirten Parnell; elektrik olmadan haberleşme, su, lojistik, montaj hatları ve temel askeri komuta yapılarının kaybedileceğini dile getirdi.