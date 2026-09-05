Kıta genelinde ulaşımı kökten değiştirecek devasa bir demiryolu projesi hayata geçiyor. İtalya, Almanya ve Avusturya’yı kesintisiz hatlarla birbirine bağlayacak yeni yüksek hızlı trenlerin deneme seferleri Avrupa raylarında resmen başladı.

Proje, büyük Avrupa kentlerini adeta ortak bir metro ağı gibi tek bir hatta buluşturmayı hedefliyor.

İtalyan devlet demiryolu grubu Ferrovie dello Stato (FS), Alman Deutsche Bahn ve Avusturyalı ÖBB ortaklığıyla yürütülen çalışmalarda, Berlin-Münih ve Salzburg-Viyana hatlarında test sürüşleri yapılıyor. Seferlerde Trenitalia’nın uluslararası ağlara uygun olarak tasarlanan Frecciarossa 1000 modeli yüksek hızlı trenleri kullanılıyor.

SEFERLERE 2027'DE BAŞLAYACAK

Yolculu ticari seferlerin 2027 yazında başlaması planlanıyor. İlk etapta Milano-Münih ve Roma-Münih hatlarında günde dört sefer düzenlenecek. Yeni hatlar sayesinde Milano-Münih arası yolculuk yaklaşık altı buçuk saat, Roma-Münih hattı ise sekiz buçuk saat sürecek.

Aralık 2028 itibarıyla projeye on yeni seferin daha eklenmesi, hattın Napoli ve Berlin’e kadar uzatılması öngörülüyor. İlerleyen süreçte ağın Frankfurt ve Krakow gibi diğer önemli merkezleri de kapsaması hedefleniyor. FS Group CEO'su Gianpiero Strisciuglio, çalışmayı "Bölgeleri, insanları ve ekonomileri bütünleştiren bir Avrupa yüksek hızlı metrosu" olarak tanımlıyor.

Yakın dönemde Prag'dan Kopenhag'a doğrudan tren seferleri başlatılırken, Virgin Trains'in de 2030 yılı itibarıyla Londra, Paris, Brüksel ve Amsterdam hattında Eurostar'a rakip olacağı ifade ediliyor.