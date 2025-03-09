İsveç’te ABD Ürünlerine Boykot! Trump’ın Politikalarına Tepki Büyüyor

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’ya desteği kesme ve Avrupa’ya gümrük vergisi getirme kararları, İsveç’te büyük yankı uyandırdı. Trump’ın politikalarına tepki gösteren İsveçliler, ABD menşeli ürünlere ve hizmetlere karşı geniş çaplı bir boykot hareketi başlattı.

ABD Ürünlerine Karşı Sosyal Medyada Büyük Boykot Kampanyası

İsveç'te, ABD mallarını boykot etmeyi teşvik eden Facebook grupları kısa sürede büyük bir takipçi kitlesine ulaştı. "Boykot varer fra USA" adlı grup 67.000 üyeye, "Bojkotta varor från USA" grubu ise 70.000’den fazla üyeye ulaşarak hızla büyüdü.

Bu gruplar, üyelerinden Tesla, McDonald’s, Coca-Cola, Nike ve Levi’s gibi ünlü Amerikan markalarından alışveriş yapmamalarını ve Netflix, Google, Airbnb gibi ABD merkezli hizmetleri kullanmamalarını istiyor.

"Bir Şeyler Yapmak Zorundaydım"

Boykot hareketinin öncülerinden Jannike Kohinoor, Euronews’e verdiği röportajda, İsveç vatandaşı olmasına rağmen bu duruma kayıtsız kalamayacağını belirterek, "Kendimi bir şeyler yapmaya mecbur hissettim" dedi.

Boykot çağrısına katılan İsveçliler, ABD mal ve hizmetlerine alternatif bulmak için önerilerini sosyal medya gruplarında paylaşırken, bazıları için bu geçişin pek de kolay olmadığı görülüyor.

Bir İsveçli vatandaş, “Her şeyde Amerikan etkisi var. Bu yüzden boykot etmek sandığımız kadar basit değil. Neredeyse tüm ürünleri bırakmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

Facebook Üzerinden Boykot Tepki Çekti

Öte yandan, bazı İsveçliler, ABD markalarına karşı yürütülen bu kampanyanın ironik bir şekilde ABD merkezli Meta’ya ait Facebook platformunda yürütülmesini eleştirerek tartışma başlattı.