Avrupa, daha yaz mevsimi resmen başlamadan aşırı sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. İngiltere ve Fransa başta olmak üzere birçok ülkede mayıs ayı sıcaklık rekorları kırılırken, yetkililer can kayıpları, yangınlar ve su sıkıntısı nedeniyle alarma geçti.

SICAKLIK 35 DERECEYLE REKOR KIRDI

İngiltere Meteoroloji Ofisi’nin açıkladığı verilere göre, 26 Mayıs’ta Londra’daki Heathrow Havalimanı ile Kew Gardens’ta sıcaklık 35 dereceye ulaştı. Böylece ülkede kayıtlara geçen en sıcak mayıs günü yaşandı. Daha önceki rekor, yalnızca bir gün önce Heathrow’da ölçülen 33,5 dereceydi.

Uzmanlar, bu seviyedeki sıcaklıkların Birleşik Krallık’ta yaz ortasında bile sıra dışı kabul edildiğini vurgularken, sıcak hava dalgasının salı günü daha da güçlenebileceği uyarısında bulundu.

FRANSA’DA 7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Batı Avrupa genelinde etkisini artıran sıcak hava, Fransa’da can kayıplarına yol açtı. Fransız hükümet sözcüsü Maud Bregeon, sıcaklıklarla doğrudan veya dolaylı bağlantılı yedi kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ölümlerin beşinin boğulma nedeniyle gerçekleştiği belirtildi.

1944’TEN BU ZAMANA EN YÜKSEK SICAKLIK

Fransa Ulusal Meteoroloji Kurumu Météo France, pazartesi günü ülke genelinde ortalama sıcaklığın 24,4 dereceye çıktığını duyurdu. Bu değer, ölçümlerin tutulmaya başlandığı tarihten bu yana mayıs ayında kaydedilen en yüksek ortalama sıcaklık oldu. Önceki rekor ise 1944 yılında ölçülen 23,7 dereceydi.

TURUNCU ALARM VERİLDİ

Ülkenin güneybatısındaki Hossegor yakınlarında termometreler 37,1 dereceyi gösterirken, uzmanlar sıcaklıkların önümüzdeki günlerde daha da artabileceğini belirtti. Fransa’daki 96 idari bölgenin sekizi için turuncu alarm verildi. Ayrıca 20 bölgede sarı alarm uygulamasına geçildi.

İSPANYA VE İTALYA’DA OLAĞANÜSTÜ ÖNLEMLER

İspanya Meteoroloji Kurumu Aemet, Guadiana, Guadalquivir ve Ebro vadilerinde sıcaklıkların 38 dereceye kadar çıktığını, bazı bölgelerde ise 40 derecenin görülebileceğini açıkladı. Uzmanlar, sıcak hava dalgasının cuma gününe kadar etkisini sürdüreceğini tahmin ediyor.

İtalya’da ise özellikle açık alanda çalışanlar için yeni tedbirler alındı. Roma’nın da bulunduğu Lazio bölgesinde çiftlik, inşaat ve teslimat sektörlerinde çalışanların 12.30 ile 16.00 saatleri arasında güneş altında çalışması sınırlandırıldı.

YANGINLAR VE SU KRİZİ BAŞLADI

Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte İskoçya’nın Edinburgh kentindeki Arthur’s Seat tepesi yakınlarında orman yangını çıktı. İngiltere’nin güneydoğusunda ise artan su tüketimi nedeniyle yüzlerce ev geçici olarak susuz kaldı.

Meteoroloji uzmanları, Avrupa’yı etkileyen bu aşırı sıcakların Fas üzerinden gelen sıcak hava akımının yüksek basınç sistemi altında sıkışmasıyla oluşan “ısı kubbesi” nedeniyle yaşandığını belirtiyor.

Uzmanlara göre iklim değişikliğinin etkisiyle Avrupa’da bu tür sıcak hava dalgaları artık daha erken başlayacak, daha uzun sürecek ve daha şiddetli hissedilecek.