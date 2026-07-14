Fransa'nın en büyük elektrik üreticisi olan devlet kuruluşu EDF, ülke genelinde etkili olan sıcak hava dalgası sebebiyle pazar günü 3 nükleer reaktörünü geçici olarak devre dışı bıraktı.

Şirket, 7 reaktörün daha enerji üretim seviyelerinde kısıtlamaya gidilebileceği uyarısında bulundu.

Söz konusu kararın nükleer güvenlik riski taşımadığı, tamamen nehir sularındaki ekolojik dengeyi koruma amacı taşıdığı vurgulandı.

Nükleer santrallerin reaktörleri soğutmak için kullandığı nehir sularının, sıcak hava dalgası nedeniyle halihazırda yükselmiş olan su sıcaklığını daha da artırmasını önlemek için bu tedbire başvurulduğu açıklandı.

ENERJİ ÜRETİMİNDE BÜYÜK DÜŞÜŞ

EDF sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, reaktörlerin yüksek sıcaklık koşullarında çalışabilecek kapasitede olduğu, uygulanan sınırlandırmaların ise yalnızca sudaki bitki ve hayvan varlığını korumayı hedeflediği belirtildi.

Devre dışı bırakılan üniteler; 1.300 MW kapasiteli Golfech Ünite 2, 900 MW kapasiteli Bugey Ünite 3 ve 1.450 MW kapasiteli Chooz Ünite 2 olarak açıklandı.

Bu 3 reaktörün toplamda 3,65 GW kapasiteye sahip olduğu ve bunun Fransa'nın yaklaşık 61 GW'lık nükleer enerjinin yüzde 6'sına denk geldiği bildirildi.

Hava tahminlerine göre Bugey Ünite 3'ün 19 Temmuz, Golfech Ünite 2'nin 22 Temmuz ve Chooz Ünite 2'nin ise 25 Temmuz tarihine kadar kapalı kalması planlanıyor.

Öte yandan Ekonomi Bakanlığı, şebeke güvenliğini sağlamak amacıyla Bugey santrali çevresindeki Rhône Nehri'nin ısınma sınırlarına yönelik 20 Temmuz'a kadar geçerli olan geçici bir muafiyet tanıdı.

GELECEK İÇİN ÖNLEMLER ALINDI

Fransa'da mayıs ayından bu yana yaşanan üçüncü sıcak hava dalgası nedeniyle ülkenin üçte birinden fazlası en yüksek sıcaklık alarmı seviyesine ulaştı.

EDF, kuraklık ve sıcak hava dalgalarının nükleer üretime etkisinin oldukça sınırlı kaldığını belirterek, 2000 yılından bu yana nehir sıcaklıkları ve düşük akış hızları kaynaklı kayıpların yıllık üretimin ortalama yüzde 0,3'ünü oluşturduğunu kaydetti.

Şirket, iklim değişikliğinin etkilerine hazırlık amacıyla nükleer, hidroelektrik ve ada enerji operasyonlarını kapsayan bir uyum planı hazırladı.

2026 yılı başında duyurulan plana göre, önümüzdeki 15 yıl boyunca 8,7 milyar avroluk bir yatırım bütçesi öngörülüyor.

Plan kapsamında, nükleer santrallerin aşırı sıcak dönemlerdeki dayanıklılığını artırmak için soğutma kulelerinden tahliye edilen suların çevreye bırakılmadan önce soğutulması gibi yöntemler değerlendiriliyor.