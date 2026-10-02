Yapay zekanın yaygınlaşması ve küresel çapta veri altyapısına duyulan ihtiyacın büyümesi, Avrupa’daki iş gücü piyasasını doğrudan etkiliyor.

2025 verileri itibarıyla ABD, Avrupa Birliği’nin toplamından iki katından fazla veri merkezine sahip olarak küresel liderliğini sürdürürken, Avrupa Komisyonu da yapay zeka ve bulut ekosistemindeki rekabet gücünü artırmaya yönelik adımlar atıyor.

Indeed tarafından paylaşılan Ağustos 2026 verilerine göre, incelenen 10 Avrupa ekonomisinde veri merkezi iş ilanları pandemi öncesi seviyelerin üzerine çıktı.

Aynı dönemde genel teknoloji pozisyonlarına ve diğer sektörlere ilişkin iş ilanlarının ise veri merkezi pozisyonlarının gerisinde kaldığı görüldü.

İLAN ARTIŞINDA İSPANYA, İTALYA VE İRLANDA BAŞI ÇEKİYOR

Aralık 2019 - Şubat 2020 arasındaki ortalama ilan sayısı 100 baz alınarak yapılan endeks çalışmasında, Ağustos 2026 itibarıyla üç ülkede ilan sayıları iki katından fazla arttı. Endeks değerleri İspanya’da 260, İtalya’da 237 ve İrlanda’da 210 seviyesine ulaştı.

Indeed uzmanları, İspanya ve İtalya’daki yüksek artış oranını, bu ülkelerin daha düşük bir bazdan başlamalarına ve geleneksel tesislerin ötesinde Aragon ve Milano gibi bölgelerde yapay zeka odaklı yeni büyük veri merkezi projelerine ev sahipliği yapmalarına bağlıyor.

Diğer Avrupa ülkelerindeki endeks seviyeleri ve artış oranları ise şu şekilde kayıtlara geçti:

Hollanda: 138

Polonya: 134

İsviçre: 133

Almanya: Yüzde 25 artış

İngiltere: Yüzde 24 artış

Fransa: Yüzde 13 artış

Belçika: Yüzde 9 artış

Veri merkezleri dışındaki teknoloji pozisyonlarında ise tablo farklılık gösteriyor. İncelenen 10 ülkenin 9’unda diğer teknoloji iş ilanları pandemi öncesi seviyelerin altında kalırken, İspanya pandemi öncesinin 1 puan üzerinde yer alarak tek istisna oldu.

AVRUPA'DA PAZAR DAHA ÇOK SAYIDA ŞİRKETE YAYILIYOR

Veri merkezi istihdamının yapısı ABD ve Avrupa arasında belirgin bir farklılık gösteriyor. ABD’de veri merkezi iş ilanlarının yüzde 71’i yalnızca 10 büyük teknoloji şirketi tarafından verilirken, Avrupa’da ilanların yüzde 70’ine ulaşmak için 500’den fazla şirketin verisine ihtiyaç duyuluyor. Bu durum, Avrupa’daki pazarın daha geniş bir oyuncu grubuna yayıldığını gösteriyor.

MAAŞ TEKLİFLERİ SEKTÖR ORTALAMALARININ ÜZERİNDE

Nitelikli çalışan rekabeti, veri merkezi pozisyonlarındaki ücret tekliflerine de yansıyor.

İncelenen 29 ülke-meslek eşleşmesinin 28’inde veri merkezi pozisyonlarının aynı ülkedeki benzer işlere göre daha yüksek maaş sunduğu tespit edildi. Bu durumun tek istisnası, bilişim altyapısı ve destek pozisyonlarında yüzde 1’lik düşüşün görüldüğü Fransa oldu.

Farklı ülkelerdeki ücret artış oranları şu şekildedir:

İtalya: Yönetim pozisyonlarında yüzde 65, kurulum ve bakım işlerinde yüzde 50 daha yüksek ücret.

İngiltere: Yönetim pozisyonlarında yüzde 49 daha yüksek ücret.

Almanya: Kurulum ve bakım pozisyonlarında yüzde 36 daha yüksek ücret.

Bölgesel dağılım incelendiğinde Batı Avrupa altyapı hakimiyetini korurken, Kuzey Avrupa stratejik tesisleriyle öne çıkıyor. Orta ve Doğu Avrupa’da ise veri merkezi altyapısının daha parçalı bir yapı sergilediği belirtiliyor.