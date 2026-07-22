ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik yeni askeri müdahale sinyallerinin ardından, Avrupa’daki ABD askeri üslerinde dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı. Hürmüz Boğazı ve çevresindeki gerilimin tırmanmasıyla birlikte stratejik bombardıman ve yakıt ikmal uçakları eş zamanlı olarak Orta Doğu’ya doğru havalandı.

"İŞİMİZ HENÜZ BİTMEDİ"

Hürmüz Boğazı’ndaki son gelişmelerin ardından açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimini hedef aldı. İran’ın Kazma Dağı bölgesinin kısa süre içinde "çok güçlü" bir şekilde hedef alınacağını belirten Trump, şu ifadeleri kullandı:

"İran'la işimiz henüz bitmedi, şu anda ayrılmıyoruz. Tahran yönetiminin nükleer faaliyetlerle bağlantılı olduğunu düşündüğümüz her noktayı hedef alabiliriz."

B-1 LANCER UÇAKLARI İNGİLTERE’DEN HAVALANDI

Trump’ın açıklamasının hemen ardından İngiltere’deki RAF Mildenhall Hava Üssü’nde hareketlilik tırmandı. ABD Hava Kuvvetleri’ne ait devasa taşıma ve vuruş kapasitesine sahip B-1 Lancer stratejik bombardıman uçaklarının üsten havalandığı bildirildi. Bu hamle, olası bir hava operasyonuna yönelik hazırlıkların başladığı şeklinde yorumlandı.

ROMANYA’DAN 6 UÇAK KALKTI

Eş zamanlı bir diğer kritik gelişme ise Romanya’da yaşandı. Canlı uçuş takip platformu Flightradar24 verilerine göre, Bükreş’teki Henri Coanda Havalimanı 90. Hava Nakliye Üssü’nden kalkan 6 adet KC-135 Stratotanker tipi yakıt ikmal uçağı Orta Doğu istikametine doğru rotasını çevirdi.