Fransa'da 1 Kasım 2026 itibarıyla geçerli olacak yeni düzenlemeyle doğal gazın referans satış fiyatı yüzde 6,6 oranında artarak megavatsaat başına vergiler dahil 182,88 eurodan 194,90 euroya yükselecek. Alınan karar, ülkede doğal gaz kullanan yaklaşık 10 milyon haneyi yakından ilgilendirken vatandaşlar tepki gösterdi.

12 EURO ZAM OLARAK YANSAYACAK

Tedarik maliyetlerindeki yükselişten kaynaklanan bu artış, değişken tarifeli sözleşme kullanan tüketicilerin aylık faturalarına ortalama 12 euro zam olarak yansıyacak.

Buna karşın, sabit fiyatlı sözleşmeye sahip olan haneler söz konusu artıştan doğrudan etkilenmeyecek. Komisyon verilerine göre, ülkedeki konut abonelerinin yaklaşık yüzde 40'ı sabit fiyatlı tarifelerden yararlandığı için zamdan muaf kalacak.

FRANSA'DAKİ EYLEMLER SÜRERKEN ZAM HABERİ GELDİ

Fransa genelinde üniversite ve lise öğrencileri, hükümetin eğitim politikaları ile artan yaşam pahalılığına karşı geniş katılımlı protesto gösterileri düzenlerken zam kararı alındı.

Fransa'da bastırılamayan öğreci hareketinin ortasında gelen zam haberi tepkilerin artmasına neden oldu.

Başkent Paris başta olmak üzere Lyon, Marsilya ve Bordo gibi büyük şehirlerde bir araya gelen binlerce öğrenci, eğitim bütçesindeki kısıtlamaları ve barınma krizini protesto etmek amacıyla kampüs ve sokaklarda eylemler gerçekleştiriyor.