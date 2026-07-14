Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki çatışmanın yeniden alevlenmesi ve ABD'nin İran limanlarına yönelik yeni bir abluka süreci başlatması, küresel enerji koridorlarının güvenliğine dair endişeleri artırdı.

Dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatların aksayacağı korkusu, Avrupa doğalgaz piyasasında hızlı bir fiyat artışını beraberinde getirdi. Kıta genelinde gösterge kabul edilen Hollanda TTF doğalgaz kontratlarında nisan ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeler görüldü.

Londra merkezli kıtalararası borsa ICE verilerine göre, TTF (Title Transfer Facility) merkezinde işlem gören bir ay vadeli gösterge Hollanda doğalgaz kontratının fiyatı, megavat saat başına 1,73 euro değer kazandı. Bu artışla birlikte fiyatlar 53,01 euro seviyesine tırmandı.

Avrupa anakarasındaki bu yükseliş, İngiltere pazarına da yansıdı. İngiltere'de işlem gören bir ay vadeli doğalgaz kontratları (NGLNMc1) term başına 4,15 peni yükselerek 128,30 peni seviyesinden işlem gördü.

Piyasalardaki bu yukarı yönlü hareketlilik, ABD yönetiminin bölgeye yönelik yeni yaptırım ve kontrol adımlarının hemen ardından geldi.

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada, İran'a yönelik ablukanın resmen yeniden başlatıldığını duyurmuştu. Trump ayrıca, ABD'nin "Hürmüz Boğazı'nın Muhafızı" sıfatıyla hareket edeceğini belirterek, boğazdan taşınan tüm yüklerden yüzde 20 oranında ödeme tahsil edileceğini ifade etmişti. Bu açıklamaların ardından enerji koridorundaki belirsizlik derinleşerek fiyatlama mekanizmalarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.