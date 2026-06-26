Kuzey Afrika'dan gelen ve uzmanların "ısı kubbesi" olarak adlandırdığı aşırı sıcak hava dalgası, Avrupa kıtasını adeta kavuruyor. Özellikle Fransa'da uzmanların "ejderha sıcakları" olarak nitelendirdiği tarihi sıcaklık rekorları, günlük hayatı durma noktasına getirdi. Paris başta olmak üzere termometrelerin Orta Doğu yazlarını aratmadığı bölgede, sıcaktan bunalan vatandaşların teknoloji mağazalarında çıkardığı izdiham görüntüleri dünya gündemine oturdu.

MAĞAZALARDA KLİMA VE VANTİLATÖR ARBEDESİ

Aşırı sıcaklara hazırlıksız yakalanan Fransızlar, evlerini serinletebilmek umuduyla elektronik mağazalarına ve süpermarketlere akın etti. Vantilatör, kule tipi fan ve mobil klima stoklarının hızla tükenme noktasına gelmesi, reyonlarda büyük bir kaosa yol açtı. Cihaz kutularını kapmak için yarışan müşteriler arasında fiziki kavgalar yaşanırken; yaşlı, genç demeden insanların yerlerde sürüklendiği ve birbirini ezdiği o anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

TERMOMETRELER 44,6 DERECEYİ GÖRDÜ

Fransa Meteoroloji Kurumu (Météo-France) verilerine göre, ülke genelinde tüm zamanların sıcaklık rekorları altüst oldu. Chantonnay kasabasında hava sıcaklığı 44,6°C'ye, batıdaki Pulluau'da ise 43,8°C'ye ulaştı. Yaşanan bu ekstrem hava olayı nedeniyle nüfusun yarısından fazlasını etkileyen 72 departmanda en üst düzey olan "kırmızı alarm" ilan edildi. Sıcaktan bunalanların serinlemek için göl ve nehirlere girmesiyle boğulma vakalarında ciddi artış yaşandığı bildirildi.

ALKOL SATIŞINA SINIR, SOKAK ETKİNLİKLERİ İPTAL

Kırmızı alarm verilen bölgelerde yetkililer acil tedbirleri peş peşe devreye soktu. Fransa'daki bazı yerel yönetimler alkol satışına sınırlama getirirken, birçok bölgede açık havadaki spor müsabakaları ve festivaller iptal edildi. İşçileri korumak amacıyla şantiye mesaileri sabahın ilk ışıklarına çekildi.

Kavurucu sıcaklar sadece Fransa'yı değil, komşu ülkeleri de vurdu. İngiltere, İtalya ve Almanya'da peş peşe acil durum uyarıları yapılırken; İspanya'nın başkenti Madrid'de sıcaklığın 39 dereceye ulaşması nedeniyle Dünya Kupası taraftar alanındaki planlı gösterimler iptal edildi.

DÜNYANIN EN HIZLI ISINAN KITASI AVRUPA OLDU

Bilim insanları, kıtayı felç eden bu krizin temelinde Batı Avrupa üzerinde sıkışıp kalan "ısı kubbesi"nin yattığını belirtiyor. Copernicus verilerine göre Batı Fransa, İngiltere ve Galler'de günlük ortalama sıcaklıklar, 1991-2020 dönemi ortalamasını 12 dereceden fazla aştı.

1990'lı yılların ortalarından itibaren her on yılda yaklaşık 0,56 derece ısınan Avrupa, iklim değişikliğinin etkisiyle dünyanın en hızlı ısınan kıtası konumunda bulunuyor. Araştırmacılar, bu tür rekor kıran sıcak hava dalgalarının önümüzdeki dönemde çok daha sık ve şiddetli yaşanacağı konusunda uyarılarda bulunuyor.