İspanya'da İspanya İçişleri Bakanlığı, ülkenin büyük bir bölümünde yaşanan elektrik kesintisinin ardından OHAL ilan edildiğini duyurdu.

Bakanlık, OHAL'in statüsünün talep eden bölgelerde uygulanacağını bildirdi. Şu ana kadar Madrid, Endülüs ve Extremadura, kesintiler nedeniyle merkezi hükümetten kamu düzeni ve diğer işlevleri devralmasını istedi.

ELEKTRİK KESİNTİSİYLE BİRLİKTE İNSANLAR MARKETLERE AKIN ETTİ

Elektrik kesintisiyle halkın yaşadığı panik, marketlerde kendini gösterdi. Madrid ve Barcelona gibi şehirlerde halk, elektrik kesintisinin ardından adeta marketlere akın etti. İnsanlar panikle alışveriş yaptı. Marketlerdeki yoğun cep telefonu kamerasına yansıdı.

İspanya'nın başkenti Madrid'de trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle sıkışıklık oluşurken kentteki Barajas Havalimanı ile Barselona'daki El Prat Havalimanı'nda aksamalar yaşanıyor.

Madrid ve Barselona gibi büyük şehirlerde iletişim ve ulaşım ağları sekteye uğradı, internet hizmetleri aksadı.

İspanya'daki elektrik şebekesi operatörü Red Electrica Espanola (REE), X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ülke genelinde elektrik kesintisi yaşandığını doğruladı. Açıklamada, konuya ilişkin çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

İspanya'daki demir yolu firması Renfe de yerel saatle 12.30 sularında ülkedeki ulusal elektrik şebekesinde yaşanan kesinti nedeniyle tren seferlerinin duraksadığını açıkladı.

BBC'nin haberine göre, "Madrid Open" tenis turnuvası da kesintiler sebebiyle askıya alınarak, gün içindeki maçlar iptal edildi.

Politico'nun haberine göre, ismi açıklanmayan İspanyol yetkili, "İspanya'daki durumun idare edilmesi için kriz komitesi kuruldu. Şu aşamada bu dev kesintinin sebebine ilişkin bir kaynak yok. Siber saldırı ihtimali göz ardı edilmiyor ve soruşturmalar sürüyor." ifadelerini kullandı.

Independent'in haberine göre, İspanya'daki radyo ağı Cadena Ser, Başbakan Pedro Sanchez'in durumu değerlendirmek üzere Red Electrica'nın merkezine doğru yola çıktığını duyurdu.

REE'nin X hesabından yapılan açıklamada, yeniden enerji tedariki için sürecin kademeli yürütüleceği, arzı sağlamak üzere çalışmalara devam edildiği vurgulandı.

Ülkenin güneyinde ve kuzeyinde enerji sağlanmaya başlandığı bildirildi.

İspanya'nın iki büyük elektrik şirketi Endesa ve Iberdrola kesintinin sebebini araştırıyor.

El Pais'in haberine göre İspanyol hükümeti, kesintilerle ilgili soruşturma başlattı, güvenlik güçlerinin Madrid sokaklarına konuşlandırıldığı belirtildi.

Başbakan Sanchez'in kabinesindeki ilgili bakanlarla kriz masasını toplayacağı kaydedildi.

Madrid Özerk Yönetimi Hükümet Başkanı Isabel Diaz Ayuso, İspanyol hükümetinden ordunun düzenin korunmasını güvenceye alabilmesi için 3. Seviye Acil Durum Planı’nı devreye sokmasını istedi.

İspanya Sağlık Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada da bölge yetkilileriyle iletişimde olunduğu ve elektrik kesintisinin kapsamının araştırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, hastanelerin hizmet sağlamak için ek sistemlerinin bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Elektrik kesintisinin ardından İspanya'daki hastanelerde temel bakımın sağlanması amacıyla acil olmayan faaliyetler askıya alındı.

Portekiz yerel medyasında elektrik kesintilerinin ülke çapında yaşandığı bilgisi paylaşıldı.

Politico'nun haberine göre, Portekiz'deki elektrik operatörü E-Redes'ten yapılan açıklamada, enerji kesintisinin "Avrupa güç şebekesindeki problemden" kaynaklandığına işaret edildi.

Açıklamada, voltajdaki dengesizliğin kesintiye yol açmış olabileceği bildirildi.

Portekiz'in ulusal elektrik şirketi REN'den yapılan açıklamada, Fransa'nın güneybatısındaki Alaric Dağı'nda çıkan ve Perpignan ile doğu Narbonne kenti arasındaki yüksek gerilim hattına zarar veren yangının kesintinin nedenlerden olabileceği kaydedildi.

Portekiz'in başkenti Lizbon'dan gelen görüntülerde metro istasyonunun kapatılmış olması dikkati çekti.

Lizbon'da kartlı ödemelerin durması sonucu ATM'lerde kuyruklar oluştu. Bölge sakinleri, trenlerin çalışmadığını belirtti.

Lizbon kentindeki Humberto Delgado Havalimanı'nın da elektrik kesintisi nedeniyle uçuşlara kapatıldığı bildirildi.

Portekiz hava yolu şirketi "TAP Airlines", bir sonraki açıklamaya kadar havaalanlarına gidilmemesi için uyarıda bulundu.

Andorra ile İspanya sınırındaki Fransa'nın bazı bölgelerindeki vatandaşlar da elektrik kesintisinden etkilendiklerini belirtti. Son bilgilere göre, Belçika'ya kadar başka kesintiler dbildirildi.

Fransız basınının İspanyol elektrik dağıtıcısı REE'den yapılan açıklamaya dayandırdığı haberlere göre, geniş çaplı enerji kesintisinden etkilenen bölgelerin arasında Fransa'nın güneyi de yer aldı.

REN'in açıklamalarına dayandırılan haberlerde ise Fransa'daki kesintinin İspanyol elektrik şebekesine bağlı olunan noktalarda gerçekleştiği belirtildi.

Fransız elektrik dağıtım şirketi EDF'den kesintilere ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Baş Sözcüsü Paula Pinho, X hesabından yaptığı açıklamada Komisyonun, kesintinin nedenini saptayabilmek için İspanya ve Portekiz hükümetleri ile temas halinde olduğunu belirtti.

Pinho, sistemlerin tekrar çalışır hale gelmesi için gerekli protokollerin uygulamaya konulduğunu kaydetti.

Fransız elektrik iletim şebekesi (RTE), EFE'ye yaptığı açıklamada, Fransa'nın bazı bölgelerinde elektrik kesintisinin yaşandığını ancak hizmetin geri döndüğünü ifade etti.

"Sakinler bulundukları yerde kalsın" çağrısı

BBC'nin haberine göre Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez Almeida, sakinlere mümkün olduğunca bulundukları yerde kalmaları için çağrı yaptı.

Tüm yolları açık tutmak istediklerini dile getiren Almeida, bazı otoyol tünellerinin de kapatılmak zorunda kaldığını belirtti.

Almeida, sakinlerden yalnızca "gerçekten acil" durumlarda acil servisleri aramalarını istedi.

İspanya'daki elektrik şebekesi operatörü Red Electrica firması, "tarihte benzeri olmayan" bu durumun ardından, ülkede birçok bölgeye enerji sağlanmasının 6 ila 10 saati bulabileceğini açıkladı.

Portekiz Haber Ajansına (LUSA) göre Portekiz'in Bölgesel Uyumdan sorumlu Bakan Yardımcısı Manuel Castro Almeida, yaptığı açıklamada Portekiz'i etkileyen enerji kesintisinin siber saldırıdan kaynaklanabileceğini ve bunun İspanya, Fransa ve Almanya'yı da etkilediğini belirtti.

İspanya'da tren seferleri durduruldu

El Pais'in haberine göre, Madrid'deki bazı noktalarda sorunlar çıkması nedeniyle istasyonlara takviye kuvvet gelmesi talep edildi.

İspanya Demir Yolları, X üzerinden yaptığı açıklamada, tüm şirketlerin tren seferlerinin bir sonraki duyuruya kadar durdurulduğu ifade edildi.

Madrid Metrosundan yapılan açıklamada da kentteki tüm metro istasyonlarının kapatıldığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre Fransız elektrik iletim şebekesi (RTE), İspanya’nın enerji tedarikine yardımcı olunduğunu belirtti.

İspanya'nın bazı bölgelerinde elektrik sorunu çözülüyor

İspanya'daki elektrik şebekesi operatörü Red Electrica Espanola, ülkenin bazı bölgelerindeki trafo merkezlerinde yaşanan sorunun çözüldüğünü duyurdu.

Açıklamada, enerji sorununun mümkün olan en kısa sürede çözülmesi için çalışmalara devam edildiği belirtildi.

İspanya'nın büyük enerji şirketlerinden Endesa da Barselona şehrinin Maresme ve Garraf gibi bölgelerinde elektrik sağlanmaya başlandığını kaydetti.

Elektrik kapasitesinin yüzde 35'i yeniden sağlandı

BBC'nin haberine göre İspanya'daki elektrik şebekesi operatörü Red Electrica, hizmetin yeniden sağlandığı bölgelerle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, Katalonya, Aragon, Bask, Galiçya, Asturias, Navarre, Kastilya ve Leon, Extremadura, Andalucia ve La Rioja'nın bazı bölgelerine enerji verildiği, diğer bölgelere de kademeli tedarike başlanacağı duyuruldu.

İspanya Ekolojik Geçiş Bakanı Sara Aagesen, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, enerji talebinin yüzde 35'inin karşılandığını, 680 trafo merkezinden 350'sinin yeniden hizmete açıldığını duyurdu.

Portekiz'in ulusal elektrik şirketi REN, ülke genelinde elektrik hizmetinin gece boyunca kademeli olarak yeniden sağlanmasının beklendiğini bildirdi.

REN, Portekiz'de 750 bin müşteriye yeniden enerji sağlandığını açıkladı.

İspanya İçişleri Bakanlığı, bugünkü elektrik kesintisinin ardından istenen bölgelerde "acil durum" ilan edileceğini açıkladı.

Portekiz hükümetinin resmi internet sitesine erişilemiyor

Portekiz'de elektrik kesintisi nedeniyle hükümetin resmi internet sitesine erişilemediği bildirildi.

Siteye girmek isteyenlerin "Hükümet portalı şu anda hizmet verememektedir. Hizmeti en kısa sürede yeniden sağlamaya çalışacağız." mesajıyla karşılaştığı kaydedildi.

Yolda kalan trenlerdeki tahliye işlemleri sürüyor

İspanya Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, X hesabından yaptığı paylaşımda elektrik kesintisi nedeniyle 116 trenin yolda kaldığını belirtti.

Puente, saat 18.30 itibarıyla 26 trenin tahliye işlemlerinin sürdüğünü bildirdi.

2006'da da Avrupa'da geniş çaplı elektrik kesintisi yaşanmıştı

4 Kasım 2006'da Fransa'dan başlayarak Almanya, Belçika, İtalya, İspanya ve Portekiz gibi ülkelerde büyük elektrik kesintileri yaşanmıştı.

15 milyondan fazla kişinin etkilendiği olayın yaşandığı ülkelerde ulaşım, sanayi ve günlük yaşamda ciddi aksaklıklar olmuş, elektrik yaklaşık 2 saat boyunca sağlanamamıştı.

Kesintiler nedeniyle havaalanlarında operasyonlar aksamış, trafik ışıkları çalışmamış ve elektrikli trenler durmuştu.

Avrupa Konseyinden yapılan açıklamada, elektrik kesintisinin sebepleri arasında güvenlik prosedürlerinin ve teknik araçların yetersizliği, diğer Avrupa iletim operatörlerinin bilgilendirilmemesi ve şebeke güvenilirliği ile işletilmesine yönelik yetersiz yatırımlar gösterilmişti.