Avrupa, rüzgâr ve güneş enerjisi yatırımlarında tarihi rekorlar kırarken, perde arkasında çok ciddi bir altyapı krizi büyüyor. Yeşil enerji üretimi kıta genelinde hızla artıyor ancak üretilen bu elektriği yönetecek dijital altyapı, yani akıllı sayaçlar aynı hızla yaygınlaşmıyor. Bu durumun en çarpıcı ve şaşırtıcı örneği ise şüphesiz Avrupa'nın sanayi devi Almanya. Yenilenebilir enerjide öncü rol üstlenen ülke, iş elektrik şebekesini dijitalleştirmeye geldiğinde adeta yerinde sayıyor ve Avrupa'nın geri kalanının çok gerisinde kalıyor. Elektrik şebekelerini felç etme noktasına getiren bu dijital gecikmenin faturasını ise günün sonunda yine tüketiciler ödüyor.

YEŞİL ENERJİNİN GİZLİ KUSURU

Geçmişte elektrik şebekelerini yönetmek bugüne kıyasla çok daha öngörülebilir bir süreçti. Kömür, gaz veya nükleer santraller sayesinde, tüketim arttığı an üretim de aynı esneklikle artırılabiliyordu. Ancak rüzgâr ve güneş gibi yenilenebilir kaynakların devreye girmesi bu denklemi kökten değiştirdi; çünkü hava durumu sabit bir programa göre çalışmıyor. Güneş enerjisi üretimi, tam da insanların işte veya okulda olduğu, yani evsel tüketimin en düşük seyrettiği öğle saatlerinde zirve yapıyor. Elektrik şebekesinin çökmesini önlemek için anlık arz ve talebini kusursuz bir frekans dengesinde tutulması şart. Ne var ki yeşil enerji kapasitesi, batarya depolama sistemlerinden çok daha hızlı büyüyor ve uzmanlar kesintisiz bir sistem için AB'nin depolama kapasitesini acilen on katına çıkarması gerektiğini vurguluyor. İşte tam bu tıkanma noktasında akıllı sayaçlar hayati bir köprü görevi üstleniyor.

AKILLI SAYAÇ FATURALARI NASIL ETKİLİYOR?

Akıllı sayaçlar, sadece manuel fatura okuma derdini bitiren basit cihazlar değil, şebekenin beyni olarak çalışan çift yönlü iletişim araçlarıdır. Bu teknoloji, elektriğin bol ve ucuz olduğu güneşli bir öğle vakti ya da rüzgarlı bir gece yarısı tüketicilere esnek kullanım zamanı tarifeleri sunuyor. Böylece elektrikli araçlar, ısı pompaları ve akıllı ev aletleri elektriğin en ucuz olduğu saatlerde çalışacak şekilde programlanabiliyor. Bu durum hem şebekeyi rahatlatıyor hem de hanehalkı faturalarında yüzde iki ila yüzde on arasında doğrudan bir tasarruf sağlıyor.

Daha da önemlisi, bu sayaçlar milyarlarca euroluk bir israfın önüne geçiyor. Şebeke fazla elektriği kaldıramadığında, sistemin çökmemesi için yeşil enerji santrallerine üretimi durdurmaları yönünde talimat veriliyor ve bunun karşılığında "kısıntı ödemesi" adı altında devasa tazminatlar ödeniyor. Nitekim Almanya sadece üretilen fazla elektriği kısmak için yeşil enerji üreticilerine 435 milyon euro tazminat öderken, Birleşik Krallık’ta bu rakam 424 milyon euroya ulaştı. Tüketicinin sırtına yüklenen bu maliyetleri engellemenin tek yolu ise şebekeyi akıllı sayaçlarla dijitalleştirmekten geçiyor.

AVRUPA'DA SINIFTA KALAN ALMANYA ŞOKU

Ancak Avrupa Birliği’nin bu dönüşüm için koyduğu hedefler büyük bir gecikmeyle karşı karşıya. 2009 yılında kabul edilen ve 2020’ye kadar hanelerin en az yüzde 80’ine akıllı sayaç kurulmasını öngören plan başarısız oldu; günümüzde birlik genelindeki yaygınlık oranı hâlâ yüzde 60 civarında seyrediyor. Üstelik bu durum Avrupa'yı keskin bir şekilde ikiye bölmüş durumda. Bir tarafta dönüşümü çok erken başlatıp neredeyse tüm hanelerini akıllı sayaçla donatan Danimarka, İsveç, İtalya ve İspanya gibi liderler yer alırken, diğer tarafta Polonya, Romanya ve Macaristan gibi geride kalan ülkeler bulunuyor. Fakat en büyük hayal kırıklığı, kullanım oranı yüzde 2'de kalan Almanya'da yaşanıyor. Avrupa'nın lokomotif ekonomisi, bürokratik engeller ve katı veri güvenliği yasaları nedeniyle bu dijital devrimin en arkasında sürükleniyor.

GELECEĞİN ENERJİ DÜNYASI

Geleceğin enerji dünyasında akıllı sayaçlar, sadece bireysel tasarrufun ötesinde, mahallelerin kendi ürettikleri enerjiyi kolektif olarak paylaştığı enerji topluluklarını da mümkün kılacak. Tüketiciler bu sayede küresel fosil yakıt krizlerinden ve dalgalı piyasa fiyatlarından bağımsız, daha ucuz ve yeşil elektriğe erişebilecek. Avrupa yenilenebilir enerjiye milyarlarca euro yatırmaya devam etse de, şebekeler dijital uç noktalarla akıllandırılmadığı sürece bu temiz enerjinin büyük bir kısmı israf olmaya mahkum kalacak.