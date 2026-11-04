Avrupa Birliği genelinde mühimmat üretiminin en kritik bileşenlerinde yaşanan akut kıtlığı gidermek amacıyla Çek holdingi CSG, Soğuk Savaş döneminden kalma patlayıcı fabrikalarını yeniden faaliyete geçirmeye hazırlanıyor.

2022 yılından bu yana mermi üretiminde keskin bir artış kaydedilmesine karşın Avrupalı savunma şirketleri, patlayıcıların kimyasal temelini oluşturan hammaddelerin tedarikinde ciddi zorluklar yaşamaya devam ediyor.

YUNANİSTAN TNT ÜRETİMİNE YENİDEN BAŞLIYOR

Bu kapsamda Yunanistan'ın Lavrion kentinde bulunan tesiste TNT üretiminin yeniden başlatılması hedefleniyor. Tesisin 2027 yılının başında devreye alınması planlanırken, bu hamleyle bölgenin üretimi onlarca yıl önce durdurulmuş olan kritik patlayıcı ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor.

Benzer bir kapasite artırımı hazırlığı Almanya'da da yürütülüyor. Ülkedeki iki tesisin yeniden askeri üretime kazandırılması hedeflenirken, Walsrode kentindeki nitroselüloz üretimi askeri amaçlara hizmet edecek şekilde yeniden düzenleniyor, Gnaschwitz'deki fabrika ise doğrudan nitrogliserin üretimi için hazırlanıyor. Almanya'da yer alan bu tesislerin 2027 yılının sonunda tam kapasiteyle faaliyete geçmesi bekleniyor.