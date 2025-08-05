Alman Hava Kuvvetleri Sözcülüğü’nden yapılan açıklamaya göre, operasyon yaklaşık bir ay sürecek. Bölgede görev yapmak üzere 150 civarında Alman askeri de sevk edildi.

POLONYA TALEP ETTİ

Alman Bild gazetesinin haberine göre, Almanya, nisan ayından bu yana Polonya hava sahasının korunmasına destek veriyordu ancak söz konusu uçaklar şimdiye kadar Almanya’nın Rostock kentinden kalkış yapıyordu. Yeni konuşlanma, Polonya’nın doğrudan talebi üzerine gerçekleşti.

"NATO'NUN DOĞU KANADINDAKİ HAVA SAHASININ KORUNMASINA KATKIDIR"

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, bu askeri adımı ocak ayında kamuoyuna duyurmuştu.

Polonya Genelkurmay Başkanlığı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Bu adım, NATO’nun doğu kanadındaki hava sahasının korunmasına katkıdır. Aynı zamanda müttefik ülkelerin işbirliğinin ve Orta Doğu Avrupa’nın güvenliğine olan gerçek bağlılıklarının bir göstergesidir” ifadelerine yer verdi.