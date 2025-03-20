Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması Avrupa’da geniş yankı uyandırmaya devam ediyor. Televizyonlarda, radyolarda ve sosyal medyada ana konu İmamoğlu'nun gözaltına alınması oldu. Gözaltı kararına ilişkin olarak, "Türkiye’nin giderek otoriter bir rejime sürüklendiği", "İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığının önünün kesilmesi için yargının kullanıldığı" gibi yorumları yapıldı. CHP'liler ise Avrupa'da pek çok kentte eylemler düzenledi.

Alman ARD ve ZDF, İsviçre SRF, Avusturya ORF devlet televizyonları bültenlerinde ilk sırayı İmamoğlu'na verdi, haberlerde Türkiye’den yükselen tepkiler ve yürüyüşler de yer aldı.

İmamoğlu’nun, Erdoğan’ı üç kez yendiğine değinildi. Diploma iptalinin ve peş peşe alınan kararların İmamoğlu'nu, yargı yolu ile siyasetten rakip olarak çıkarmayı amaçladığına dair değerlendirmeler paylaşıldı.

AVRUPALI SİYASETÇİLERDEN İMAMOĞLU'NA DESTEK

Avrupalı siyasilerden destekler devam ediyor. Alman Sosyal Demokrat parti, Türkçe ve Almanca bir bildiri yayınladı ve "İmamoğlu’nun yanındayız. Türkiye’nin geleceği siyasi bir keyfiliğe teslim edilmemelidir" denildi.

CHP’LİLER KENTLERDE EYLEMDE

İmamoğlu’na destek vermek isteyen ve yapılan uygulamayı bir darbe olarak niteleyen CHP’nin Avrupa'daki temsilcilikleri de eylemler yapıyor. Dün Berlin, Frankfurt, Stuttgart ve birçok kentte, "Ya hep beraber, ya hiçbirimiz" sloganıyla eylemler düzenlendi, eylemlerin devam etmesi bekleniyor.