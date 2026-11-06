Verona'da düzenlenen bir fuara katılan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İtalya başta olmak üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde gıda soğutma sistemlerine yönelik siber saldırılar ve uçaklara yapılan bomba ihbarları hakkında değerlendirmelerde bulunan Meloni, "Avrupa genelinde meydana gelen yeni siber saldırılar açıkça endişe kaynağıdır. Bunlar araştırılıyor" dedi.

'BİZE AYNI ŞEYİ GÖSTERİYOR'

Fransa'daki plazma tesisine düzenlenen saldırı, yolcu uçaklarına yönelik asılsız bomba ihbarları ve gıda ürünlerini hedef alan saldırılar arasında bağlantı olup olmadığına ilişkin henüz kesin bir değerlendirme yapılamayacağını ifade eden Meloni, "Ancak bunların hepsi bize kesinlikle aynı şeyi gösteriyor. Bugün saldırı altında olan yerler: Sivil altyapılardır" diye konuştu.

"SADECE SİLAHLANMADAN BAHSETMİYORUZ"

Savunma ve güvenlik harcamalarının yalnızca askeri yatırımlarla sınırlı olmadığını vurgulayan İtalya Başbakanı, vatandaşların günlük yaşamını korumanın da bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Meloni, siber saldırıların sağlık sistemini de tehdit edebileceğine dikkat çekerek, "Vatandaşların günlük yaşamını güvence altına almaktan söz ediyoruz. Çünkü bilgisayar korsanları, kan naklinde kullanılan kanın muhafaza edildiği buzdolaplarının sıcaklığını değiştirmeye çalıştığında, söz konusu kan maliyetli bir sistem sayesinde korunuyor. Bu sistemi satın almak için yapılan harcama savunma harcaması mı, yoksa sağlık harcaması mı?" ifadelerini kullandı.

MELONİ'DEN AB'YE UKRAYNA ÇAĞRISI

Meloni'ye, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa'ya Ukrayna konusunda ortak bir tutum belirlenmesi amacıyla gönderdiği mektup da soruldu. Costa'nın da destek verdiği bu yaklaşımın önemine değinen Meloni, Avrupa ülkelerinin Ukrayna konusunda ortak bir sesle hareket etmesi gerektiğini belirtti.

İtalya Başbakanı, "Avrupa'nın tüm üyelerini temsil eden açık bir yetkiyle tek sesle konuşacağı bir zaman ve yer olmalı. Acele etmeliyiz. Müzakere sürecine doğru bir ivme kazanılması iyi bir haber olur ve ne söyleyeceğimizi bilirsek bunu kolaylaştırabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

'TOPLANTIDA ÇÖZÜME YÖNELİK KARARLAR ALINMALI'

Meloni, aralık ayında düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'ne somut bir çalışma hazırlanarak gidilmesi ve toplantıda çözüm yönünde kararlar alınmasının hedeflenmesi gerektiğini ifade etti.

İHBARLARIN GERÇEĞİ YANSITMADIĞI BELİRLENMİŞTİ

Öte yandan Roma Cumhuriyet Başsavcılığının, yolcu uçaklarına yönelik asılsız bomba ihbarlarıyla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi. İtalya'da bazı uçak seferleri için bomba ihbarları yapılmış, gerçekleştirilen kontrollerde ihbarların gerçeği yansıtmadığı belirlenmişti.