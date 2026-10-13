Almanya’da bulunan Nürnberg Havalimanı, "acil durum" gerekçesiyle geçici olarak uçuş trafiğine kapatıldı.
Yaşanan gelişme üzerine polis ekipleri havalimanı yerleşkesinde geniş çaplı güvenlik önlemleri alırken, Yunanistan’ın Korfu Adası’ndan kalkış yapan Corendon Airlines’a ait yolcu uçağına Eurofighter savaş uçaklarının eşlik ettiği bildirildi.
Alman basınında yer alan bilgilere göre olay, 13 Ekim 2026 tarihinde Corendon Airlines’ın XR456 sefer sayılı Korfu–Nürnberg uçuşunda yaşandı.
Yerel saatle 12:15’te Nürnberg’e inmesi planlanan uçak, FlightRadar24 platformunun verilerine göre 12:16’da meydana güvenli bir şekilde iniş yaptı.
Havalimanı polisi, uçağın teker koymasının ardından terminal binası ve çevresindeki güvenlik tedbirlerini artırdı; polis operasyonunun iniş sonrasında da devam ettiği kaydedildi.
UÇAK KAÇIRILMA KODU VERDİ
Bild'in haberine göre uçak, yasa dışı müdahale ve kaçırılma anlamına gelen "7500" numaralı acil durum kodunu verdi. Bu acil durum kodundan sonra pilotlara ulaşılamadı.
Sözcü'ye konuşan Carendon sözcüsü acil durum kodunun verildiğini doğruladı, ancak kodun verilmesinin sebebi olarak uçakta yaşanan teknik bir arızayı gösterdi. Şirket sözcüsü, "Kaçırılma gibi bir durum söz konusu değil" diye ekledi.
Alarm sonrası havalimanı yönetimi internet sitesi üzerinden yaptığı resmi duyuruda, hava acil durumu nedeniyle uçuş operasyonlarının geçici olarak durdurulduğunu aktardı.
Alman basınındaki bazı haberlerde olayın öncesinde İHA görüldüğüne dair bildirimlerin yapıldığına da değinildi.
EUROFIGHTER UÇAKLARI HAVALANDI
Bir havaalanı sözcüsü, Eurofighter'ın inişten önce Yunan adasından gelen uçağa eşlik ettiğini doğruladı.
Sözcü, "Acil durumu nedeniyle, uçuş operasyonları şu anda askıya alındı" denildi. Kısa bir süre sonra Nürnberg'e inecek olan birkaç uçak Frankfurt, Memmingen, Stuttgart veya Münih'e yönlendirildi.
Son açıklamalara göre havalimanı faaliyetlerine yeniden başladı. Havalimanı yaklaşık 1 saat boyunca kapalı kaldı.
HAVAYOLU ŞİRKETi AÇIKLAMA YAPTI
Corendon Airlines Genel Müdürlüğü yaşanan acil durum hakkında açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"XR456 sefer sayılı Corfu – Nürnberg seferini gerçekleştiren Boeing 737-800 tipi 9H-CXD kuyruk kodlu uçak, 13.10.2026 tarihinde 09:00 (UTC) saatinde Hırvatistan hava sahasında radyo haberleşme sisteminde yaşanan kısa süreli bir arıza kaynaklı acil durum kodu ilan etmiştir."
"Durum anında takibe alınmış olup, araştırmalar ivedilikle başlatılmış ve tüm gerekli hazırlıklar yapılmıştır. Uçak Nürnberg Havalimanı’na güvenli bir şekilde iniş yapmıştır."
"Uçuş esnasında herhangi bir acil durum yaşanmamış olup yolcular, uçuş ekibi veya uçak hiçbir aşamada tehlike altında değildir."