Hollanda merkezli Airbus’ın Almanya'daki Manching üretim tesisinin işçi konseyi, yeni nesil savaş uçağı geliştirme sürecindeki belirsizliklerin sürmesi halinde ABD yapımı yeni F-35 jetlerinin alımının kaçınılmaz olacağını belirterek, bu durumun Alman askeri havacılığının sonu anlamına geleceği uyarısında bulundu.

FlightGlobal'in aktardığına göre konsey, 23 Kasım’da yayımladığı açıklamada Federal Şansölyeliğe derhal harekete geçme çağrısı yaparak siyasetçilerin tereddüt etmeye devam etmesi durumunda Almanya’daki bir sanayi dalının daha yok olacağını vurguladı.

Çalışan temsilcileri, Berlin yönetiminin İngiltere, İtalya ve Japonya ortaklığında yürütülen Küresel Muharebe Hava Programı’na (GCAP) katılım ihtimalini kesinlikle reddetmesi ve vakit kaybetmeden milli savaş uçağı çalışmalarına hız vermesi gerektiğini bildirdi.

İPTAL OLAN SAVAŞ UÇAĞI PROJESİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Fransa, Almanya ve İspanya arasında yürütülen Geleceğin Muharebe Hava Sistemi (FCAS) projesinin 2026 yılının ortalarında çökmesinin ardından altıncı nesil bir savaş uçağı programından yoksun kalan Berlin yönetimine, İngiltere Başbakanı Andy Burnham’ın Başbakan Friedrich Merz ile yaptığı görüşme sonrası GCAP kapısı aralanmıştı.

Ancak endüstriyel iş paylaşımı Leonardo, Japan Aircraft Industrial Enhancement ve BAE Systems arasında çoktan belirlenen ve 2035’te hizmete girmesi hedeflenen bu projeye katılımı "başarısızlığa mahkum" olarak nitelendiren Manching işçi konseyi, Fransa ile yaşanan siyasi hataların tekrarlanmaması gerektiğini savundu.

Konsey Başkanı Thomas Pretzl, ileride diğer ülke ve üreticilerin de katılımına açık olacak hızlı bir ulusal anlaşma yapılması halinde, prototipin en geç 2032’de ilk uçuşunu gerçekleştirmesinin ve sistemin 2040 öncesi Alman Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edilmesinin teknik olarak mümkün olduğunu kaydetti.