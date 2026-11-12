Portekiz'i etkisi altına alan Charles Kasırgası, şiddetli yağış ve saatte 130 kilometreye ulaşan rüzgarla ülkede büyük aksamalara yol açtı. Fırtınanın etkisini artırması üzerine ülkenin orta ve güney kesimlerinde kırmızı alarm ilan edildi.

350'DEN FAZLA UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı bölgelerde okullar tatil edilirken, zorunlu olmayan kamu hizmetleri de geçici olarak durduruldu. Kasırga ulaşımı da vurdu. Ülke genelinde 350'den fazla uçuş iptal edildi.

KONTROL ÇAĞRISI YAPILDI

Portekiz havalimanları işletmecisi ANA, en fazla aksamanın Lizbon Havalimanı'nda yaşandığını, Faro, Porto ve Madeira Adası'ndaki havalimanlarında da seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Yolculara, havalimanına gitmeden önce uçuş bilgilerini hava yolu şirketlerinden kontrol etmeleri çağrısı yapıldı.

1.000'DEN FAZLA ASKER GÖREVLENDİRİLDİ

Kırmızı alarm verilen bölgelerde yürütülen müdahale çalışmaları kapsamında 1.000'den fazla asker görevlendirildi. Madeira Adası'nda ise sel baskınları ve ağaçların devrilmesi nedeniyle yaklaşık 140 noktada Sivil Koruma ekipleri çalışma yürüttü.

İSPANYA'DA DA ALARM VERİLDİ

Charles Kasırgası'nın etkileri İspanya'da da hissedildi. Özellikle Kanarya Adaları'nda saatte 120 kilometreyi aşan rüzgar ve şiddetli yağış nedeniyle deniz ve hava ulaşımı aksadı, birçok bölgede okullar kapatıldı.

İspanya ana karasında da önlemler artırıldı. Tormes Nehri'nin su seviyesindeki yükseliş nedeniyle kırmızı alarm verilirken, Avila kentine bağlı yaklaşık 2 bin nüfuslu Piedralaves kasabasında El Horcajo Barajı'nda tespit edilen 3 metrelik çökme üzerine bölge sakinleri tahliye edildi.

Başkent Madrid'de ise güvenlik gerekçesiyle parklar ziyarete kapatıldı.