Avrupa'nın en aktif yanardağlarından biri olan İtalya'daki Etna Yanardağı, yeniden volkanik faaliyet göstermeye başladı. Yanardağın Voragine Krateri'nde kül püskürmeleri eşliğinde strombolian tipi patlamalar meydana gelirken, bölgede yeni bir lav akışının oluştuğu bildirildi.

Volkan gözlem ekiplerinin paylaştığı bilgilere göre, Voragine Krateri'nde orta şiddette seyreden strombolian aktivite sırasında lav parçaları ve kül bulutları atmosfere yükseldi. Aynı zamanda oluşan yeni lav akıntısının, Etna'nın Kuzey-Doğu Krateri'nin iç kesimlerine doğru ilerlediği kaydedildi.

Uzmanlar, mevcut volkanik hareketliliğin sürekli takip edildiğini belirtirken, kül bulutlarının rüzgârın yönüne bağlı olarak çevredeki bazı bölgelerde etkili olabileceği ifade edildi. İlk değerlendirmelere göre faaliyetin yerleşim alanları için doğrudan bir tehdit oluşturmadığı, ancak gelişmelerin yakından izlendiği bildirildi.

MİTOLOJİDEKİ KORKU ÖYKÜLERİNE KONU OLDU

Mitolojide Etna Yanardağı, tanrıların ve devlerin atölyesi, cezaevi ve mucizelerin merkezi kabul edilirdi. Ateş tanrısı Hephaistos'un (Romalılarda Vulcanus) demirhanesi bu dağın altındaydı. Dağın fışkirttığı lavlar ve gürültüler, tanrılara karşı çıkan devlerin öfkesi olarak anlatılırdı