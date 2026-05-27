İngiliz temsilcisi Crystal Palace ile İspanyol ekibi Rayo Vallecano, UEFA Konferans Ligi finalinde karşı karşıya geldi. Almanya'da şehir ile aynı ismi taşıyan Leipzig Stadı'ndaki mücadeleyi Crystal Palace, Mateta'nın 51. dakikadaki golüyle 1-0 kazandı ve kupanın sahibi oldu. Yarı finalde Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk'i yenen Crystal Palace, kulüp tarihinde ilk kez Avrupa'da kupa kazandı. Palace böylece gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasında yer almayı da garantiledi. KUPALARA İNGİLİZ DAMGASI Aston Villa'nın UEFA Avrupa Ligi'nde finale ulaşmasının ardından bir diğer İngiliz takımı Crystal Palace da Konferans Ligi'ni kazandı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Arsenal, finalde PSG'yi yenerse İngilizler Avrupa'daki kupalara ambargo koymuş olacak.

