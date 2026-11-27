Türk takımları Avrupa kupalarında haftayı dört galibiyetle tamamladı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un kazandığı maçların ardından güncellenen UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye, 54.675 puanla 9. sırada yer aldı.
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, sahasında Aston Villa'yı 1-0 mağlup etti. Fenerbahçe de deplasmanda Shakhtar Donetsk'i aynı skorla yendi.
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş, Gürcistan'da oynanan karşılaşmada Hapoel Beer Sheva'yı Olaitan ve Orkun Kökçü'nün golleriyle 2-1 geçti. Siyah-beyazlılar, üçüncü galibiyetini alarak puanını 10'a çıkardı.
UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında ise Trabzonspor, geriye düştüğü maçta CSKA Sofya'yı Salah ve Saviolo'nun golleriyle 2-1 yendi. Bordo-mavililer bu sonuçla 9 puana ulaştı.
HOLLANDA İYİCE YAKLAŞTIK
UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin önünde 57.395 puanla Hollanda bulunuyor. Türkiye'yi ise 47.612 puanla Yunanistan izliyor.
İlk 12 sıradaki ülkeler ve puanları şöyle:
- İngiltere: 109.019
- İtalya: 93.446
- İspanya: 87.743
- Almanya: 86.259
- Fransa: 73.439
- Portekiz: 70.150
- Belçika: 65.250
- Hollanda: 57.395
- Türkiye: 54.675
- Yunanistan: 47.612
- Çekya: 47.125
- Polonya: 46.125