Avrupa’nın en büyük ikinci havayolu şirketi Lufthansa’nın CEO’su Carsten Spohr’un eşi Vivian Alexandra Spohr, Porto Cervo’da aracıyla yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 24 yaşındaki Gaia Costa’ya çarptı. Genç kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yerel basında yer alan haberlere göre, 51 yaşındaki Vivian Spohr’un aracı, salı günü meydana gelen kazada Gaia Costa’ya çarptı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, Gaia’nın karşıdan karşıya geçmeden önce elini kaldırarak sürücüyü uyarmaya çalıştığı, ancak aracın durmayarak çarptığı görülüyor.

Başından ağır darbe alan Gaia, sağlık ekiplerinin 20 dakika süren müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından Vivian’ın kısa süreli baygınlık geçirdiği, ancak kısa süre sonra Almanya’ya döndüğü bildirildi. Vivian’ın olay yerinden ayrılışı İtalya’da büyük tepki topladı. Sosyal medyada “Kaçış gibi bir ayrılış” ve “Sorumluluktan kaçıyor” yorumları yapılırken, İtalyan savcılığı “tahsirle ölüme neden olma” suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Yapılan testlerde Vivian’ın alkol ya da uyuşturucu etkisi altında olmadığı tespit edildi.

Porto Cervo Belediye Başkanı Gianni Addis, hayatını kaybeden Gaia’nın bebek bakıcılığı yaparak geçimini sağladığını, toplum tarafından sevilen, yerel etkinliklere bağlı genç bir kadın olduğunu söyledi.

Vivian Alexandra Spohr ise avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Bu trajik kazadan dolayı derin üzüntü duyuyorum” dedi. Avukatları, müvekkillerinin soruşturmada işbirliği yapmaya hazır olduğunu belirtti.

İtalyan makamları kazayla ilgili incelemelerini sürdürürken, Vivian’ın Almanya’ya dönmesinin soruşturma sürecini nasıl etkileyeceği merak ediliyor. Avrupa basını, gelişmeleri yakından izliyor.