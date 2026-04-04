Avrupa'da Paskalya hazırlıkları sürerken, sofraların vazgeçilmezi olan yumurta fiyatlarındaki keskin artış tüketicinin belini büküyor.

Eurostat'ın Aralık 2025 verilerine göre, Avrupa Birliği genelinde enflasyon yüzde 2,3 seviyesinde seyrederken, yumurta fiyatlarındaki artış yüzde 9,3’ü bularak genel enflasyonu dörde katladı.

"YUMURTA ENFLASYONU" KITAYI SARDI

Piyasa verileri, yumurta fiyatlarındaki yıllık artışın bazı bölgelerde çok daha çarpıcı boyutlara ulaştığını gösteriyor. CIRCABC verilerine göre, AB genelinde yumurta piyasa fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 18,4'e kadar yükseldi. Bu durum, birçok ülkede gıda enflasyonunun temel itici gücü haline gelen bir "yumurta enflasyonu" (eggflation) dalgasına yol açtı.

ZİRVEDE İSPANYA VAR: ARTIŞ YÜZDE 30'U AŞTI

Tüketici fiyatları baz alındığında, yumurta fiyatlarının en çok arttığı ülke yüzde 31,3 ile İspanya oldu. İspanya'yı yüzde 26,3 ile Kuzey Makedonya ve yüzde 20,9 ile Portekiz takip etti. Bu ülkelerdeki genel enflasyon oranlarının (İspanya yüzde 3, Portekiz yüzde 2,4) yumurta fiyatlarındaki artışın çok altında kalması dikkat çekti.

Diğer ülkelerdeki durum ise şu şekilde kaydedildi:

Yüzde 13 - yüzde 19 arası artış: Arnavutluk, Letonya, Avusturya, Slovakya ve Karadağ.

Yüzde 10 üzeri artış: Polonya, Litvanya, İzlanda, Estonya ve Romanya.

DEV EKONOMİLERDE DURUM NE?

Avrupa Birliği'nin "Dört Büyük" ekonomisi arasında ise farklı tablolar hakim. Fransa yüzde 2,6 ve Almanya yüzde 3,3 ile en düşük artış oranlarını kaydederken, İtalya yüzde 8,4’lük artışla AB ortalamasına en yakın büyük ekonomi oldu. Fiyatların düştüğü ülkeler ise yüzde -1,6 ile Güney Kıbrıs ve yüzde -0,5 ile Lüksemburg olurken, İsveç'te fiyatlar değişim göstermedi.

PİYASA FİYATLARINDA YÜZDE 18'LİK GENEL YÜKSELİŞ

Avrupa Komisyonu'nun Şubat 2026 verileri, paketleme tesislerindeki toptan satış fiyatlarının geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 18,4 oranında arttığını ortaya koyuyor.

Piyasa (toptan) fiyatları bazında yapılan incelemede, İspanya yine yüzde 33,7’lik devasa artışla listenin başında yer alıyor. Toptan fiyatlarda dikkat çeken diğer önemli artışlar ise şu şekilde sıralandı:

Fransa: Yüzde 22,2

Hollanda: Yüzde 21,3

Çekya: Yüzde 20

Almanya: Yüzde 17,4

İtalya: Yüzde 13,2