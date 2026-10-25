Avrupa genelinde kış saati uygulaması resmen yürürlüğe giriyor; kıta genelinde akrep ve yelkovan bir saat geri alınıyor. Gece yarısı saat 03.00 itibarıyla gerçekleşen bu ayarlamayla birlikte Avrupa ülkeleri kış saati düzenine geçerken, sabit saat uygulamasını sürdüren Türkiye ile Avrupa arasındaki zaman farkı da açılıyor.

Türkiye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2016 yılında aldığı karar doğrultusunda kalıcı yaz saati (GMT+3) uygulamasını bu yıl da kesintisiz sürdürüyor.

Türkiye'de saatlerde herhangi bir değişikliğe gidilmezken, Avrupa'nın saatleri geri alması özellikle uluslararası ticaret, borsa işlemleri, uçuş tarifeleri ve canlı yayın takvimlerinde yeni dönemi başlatıyor.

AVRUPA ÜLKELERİYLE ARADAKİ SAAT FARKI KAÇ OLDU?

Değişiklikle birlikte Türkiye ile orta Avrupa ülkeleri olan Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda ve Belçika arasındaki saat farkı 1’den 2’ye yükseliyor.

İngiltere, İrlanda ve Portekiz ile olan fark 3 saate çıkarken; daha önce Türkiye ile aynı saat diliminde bulunan komşular Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya ile de 1 saatlik fark oluşuyor.

Almanya ve Fransa başta olmak üzere tüm Avrupa Birliği ülkeleriyle birlikte ABD ve Kanada gibi toplamda yaklaşık 70 ülkede dönemsel saat değişimi devam ederken; Türkiye, Rusya, Çin ve Japonya gibi ülkeler sabit zaman diliminde kalmayı sürdürüyor.