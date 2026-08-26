İstanbul'da ev sahibi olmak her geçen gün daha da zorlaşırken, ortaya çıkan son veriler gayrimenkul sektöründe ezber bozan bir tabloyu gözler önüne serdi. Avrupa’da tarihi bir şato satın almanın metrekare maliyeti, İstanbul’un gözde semtlerindeki konut fiyatlarının gerisinde kaldı.

Castle Collector’ın Temmuz 2026’da yayımladığı “The Castle Price Index 2026” raporu ile Endeksa’nın güncel gayrimenkul verileri kıyaslandığında; Avrupa’da tipik bir şatonun ortalama metrekare fiyatı 2.257 Euro olarak öne çıkıyor.

ŞATO FİYATINI SOLLAYAN İSTANBUL İLÇELERİ

İstanbul genelinde ortalama konut metrekare fiyatı 65.078 TL (yaklaşık 1.162 Euro) seviyesindeyken, şehrin gözde ilçelerinde rakamlar Avrupa'daki tarihi şatoları geride bıraktı. İşte metrekare fiyatı Avrupa şato ortalamasını geçen ve sınırda yer alan öne çıkan semtler:

Beşiktaş: 182.468 TL/m² (Yaklaşık 3.258 Euro) – Liste başı olan ilçe, Avrupa şato ortalamasını neredeyse 1.000 Euro aşarak zirveye yerleşti.

Kadıköy: 169.123 TL/m² (Yaklaşık 3.020 Euro) – Anadolu Yakası'nın gözbebeği Kadıköy, metrekare fiyatıyla 3.000 Euro barajını geçerek şatoları geride bıraktı.

Sarıyer: 155.635 TL/m² (Yaklaşık 2.779 Euro) – Boğaz hattının incisi Sarıyer, Avrupa'daki pek çok şatodan daha yüksek metrekare maliyetine ulaştı.

Beykoz: 137.210 TL/m² (Yaklaşık 2.450 Euro) – Yeşili ve lüks konutlarıyla bilinen Beykoz, şato ortalamasını belirgin bir farkla geride bıraktı.

Bakırköy: 135.669 TL/m² (Yaklaşık 2.423 Euro) – Sahil şeridiyle dikkat çeken Bakırköy, Avrupa şato fiyatlarını aşan 5. ilçe oldu.

Adalar: 116.403 TL/m² (Yaklaşık 2.079 Euro) – Avrupa ortalamasına sınırda yaklaşan Adalar, yüksek konut maliyetiyle listede dikkat çekiyor.

Üsküdar: 113.259 TL/m² (Yaklaşık 2.022 Euro) – Tarihi dokusu ve Boğaz manzarasıyla Üsküdar, 2.000 Euro barajını aşan ilçeler arasında.

ÜLKE ÜLKE AVRUPA'DA ŞATO FİYATLARI

10 Avrupa ülkesindeki binlerce ilan incelendiğinde şato metrekare fiyatlarının ülkelere göre dağılımı ise şu şekilde sıralanıyor:

Fransa: 2.292 Euro/m²

Almanya: 2.140 Euro/m²

Belçika: 2.184 Euro/m²

İtalya: 1.698 Euro/m²

Polonya: 778 Euro/m² (Avrupa'nın en uygun şato mülkleri)

ŞATO BÜYÜDÜKÇE METREKARE FİYATI DÜŞÜYOR

Raporun dikkat çeken detaylarından biri de mülk büyüdükçe birim fiyatın gerilemesi oldu. Avrupa genelinde 100-500 m² aralığındaki butik şatolarda metrekare fiyatı 2.988 Euro seviyesindeyken, 5.000 m² üzerindeki devasa yapılarda bu rakam 775 Euro'ya kadar düşüyor.

UZMANLAR BİR DETAYIN GÖZDEN KAÇIRILMAMASI GEREKTİĞİ KONUSUNDA UYARIYOR

Avrupa'da bir şato satın almak ilk bakışta İstanbul'da bir daire almaktan daha ekonomik görünse de uzmanlar gizli maliyetlere dikkat çekiyor. "Castle Price Index" raporu, bir şatonun satın alma bedelinin madalyonun sadece görünen yüzü olduğunu vurguluyor.

Tarihi yapıların restorasyon masrafları çoğu zaman satın alma bedelinin 5 ila 10 katına ulaşabilirken, bu mülklerin yıllık rutin bakım maliyetleri bile 50 bin ila 100 bin Euro arasında değişiyor.

Yine de İstanbul’un prestijli semtlerinde standart bir daire için istenen metrekare fiyatlarının Avrupa'nın tarihi şatolarını geride bırakması gayrimenkul piyasasındaki dikkat çekici makası gözler önüne seriyor.