Avrupa genelinde etkisini sürdüren sıcak hava dalgası, Fransa'da alarm seviyesinin yükseltilmesine neden oldu.
Ülkenin meteoroloji kurumu "Meteo-France" tarafından yapılan bildirimde, artan hava sıcaklıkları nedeniyle ülke genelinde 26 şehirde "turuncu alarm" durumuna geçildiği bildirildi.
SICAKLIKLAR 40 DERECEYE ULAŞABİLİR
Açıklamada, uzmanların özellikle öğleden sonraki saatlerde hava sıcaklıklarının bazı bölgelerde 40 dereceye kadar ulaşmasının beklendiğini aktardığı kaydedildi.
Yüksek sıcaklık dalgasının getirdiği risklere dikkat çekilen açıklamada, halkın tedbirli olması istendi.
ORMAN YANGINLARINA DİKKAT
Öte yandan kurum, kuraklık ve rüzgarın etkisiyle bazı bölgelerde orman yangını riskinin yükseldiğini açıkladı.
Meteo-France, özellikle Vaucluse, Haute-Garonne ve Deux-Sevres vilayetlerinde orman yangını riskinin yüksek olduğunu bildirdi.