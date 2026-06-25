Batı Avrupa'da etkili olan yoğun sıcaklık dalgası, İngiltere ve Fransa'da sıcaklık rekorları kırdı. İngiltere'de sıcaklıklar 36 dereceyi görürken, Fransa'da 46 dereceye ulaştı.

Aşırı sıcakların sağlık hizmetleri, ulaşım ağları ve elektrik şebekeleri üzerindeki baskıyı artırıyor. Yetkililer, sıcak inmelerinden dolayı yaşanacak ölüm tehditlerine karşı halkı uyardı.

İspanya'da ise 42 dereceye çıkan hava sıcaklarından dolayı 212 kişi hayatını kaybetti. Bu rakam, Fransa'da yaşanan ölümlerle birlikte toplam ölü sayısını 252'e çıkardı.

Meteoroloji uzmanları, dünyanın en hızlı ısınan kıtası olan Avrupa'da iklim değişikliğinin yaz mevsimlerini yeniden şekillendirdiğine dikkat çekti

İngiltere Meteoroloji Ofisi (Met Office) verilerine göre, ülkenin güneyindeki Gosport kasabasında çarşamba günü termometreler 36,1 dereceyi göstererek kaydedilen en sıcak haziran günü olarak kayıtlara geçti.

Fransa'da ise Météo-France verileri, salı günü kırılan rekorun hemen ardından çarşamba günü günlük ortalama sıcaklığının 30 dereceye ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Yaklaşık bir haftadır sıcaklık dalgasının merkez üssü olan Fransa'nın batısındaki Palluau'da çarşamba günü sıcaklık 43,8 derece olarak ölçüldü. Fransa'nın iç kesimlerindeki Touluse'de ise sıcaklık 46 dereceye çıktı.

KIRMIZI ALARM VERİLDİ

Aşırı sıcaklar nedeniyle kamu hizmetlerinde acil önlemler alınmaya başlandı. Paris Belediye Başkanı Emmanuel Grégoire, Fransa'nın başkentindeki okullara yüzlerce klima teslim edildiğini açıkladı.

Fransa Hastaneler Federasyonu İcra Direktörü Zeynep Riet ise perşembe günü France Inter radyosuna yaptığı açıklamada, tüm odalarda klima bulunmaması sebebiyle bakımevlerinde durumun kritik bir boyuta ulaştığını belirtti.

Yüksek basınçlı bir ısı kubbesi ve gelişmekte olan El Niño'nun yol açtığı atmosferik değişimlerin tetiklediği sıcaklık dalgası, geniş çaplı halk sağlığı uyarılarını beraberinde getirdi.

Fransa'da rekor düzeyde bir kararla 72 departmanda kırmızı ısı alarmı ilan edilirken benzer acil durum uyarıları İngiltere, Almanya ve İsviçre'de de yürürlüğe girdi.