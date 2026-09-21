Yüksek seyahat maliyetlerinden bunalan ve doğayla iç içe farklı bir yaşam deneyimi arayan seyahat tutkunları için Avrupa'dan dikkat çeken bir fırsat haberi geldi. Geçerli vizesi olan Türk gezginlerin de faydalanabileceği bu ilan, Portekiz’in el değmemiş doğasıyla bilinen güneybatı bölgesindeki bir kır evinden verildi. Kapılarını sıfır konaklama masrafıyla yaşamak isteyen gönüllülere açan ev sahibi; küresel gönüllülük platformlarında giderek yaygınlaşan bu modelle, haftada birkaç saatlik hafif iş desteği karşılığında barınma ve beslenme masraflarını tamamen karşılıyor.

GÜNDE 5 SAAT ÇALIŞMA İLE HER ŞEY DAHİL YAŞAM

Atlantik kıyısındaki Alentejo bölgesinde, sakinliğiyle bilinen Odemira kasabasındaki bir çiftlik evi tarafından yayınlanan ilan seyahat sevdalılarının iştahını kabarttı. İlana göre gönüllülerden terk edilmiş sevimli köpeklere göz kulak olmaları, bahçecilik, hafif tarım işleri ve ufak onarımlara yardım etmeleri bekleniyor. Bu hafif görevler karşılığında ise günde sadece 5 saat çalışan ve haftada 2 gün tam izin kullanan gönüllülere özel müstakil bir oda ile günde 3 öğün yemek sağlanıyor.

SEVİMLİ DOSTLARLA DOĞANIN İÇİNDE KAÇIŞ ROTASI

Tam donanımlı mutfak, çamaşırhane, çevre gezileri için ücretsiz bisiklet kullanımı ve ulaşım desteğinin de sunulduğu bu proje mükemmel bir kaçış rotası olarak öne çıkıyor. Büyük şehirlerin kalabalığından ve turistik pahalılıktan uzaklaşmak isteyenler, haftalık izin günlerinde Atlantik’in el değmemiş kumsallarını keşfetme imkanı buluyor. Her ne kadar nakit para ödemesi yapılmayıp seyahat ile sigorta masrafları kişinin kendisine ait olsa da, konaklama ve gıda harcamalarının sıfırlanması Avrupa'da bütçesiz uzun süreli yaşamın kapılarını aralıyor.