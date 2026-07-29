Süper Amatör Lig’de mücadele etmeye hazırlanan yeşil-siyahlı kulübe bir darbe de FIFA'dan geldi. Eski Portekizli oyuncusu Tiago Lopes'e olan borçlarını ödeyemeyen Denizlispor'a FIFA tarafından -6 puan silme cezası verildi.

Gelecek sezon öncesi eksi puanla lige başlama tehlikesiyle yüzleşen Ege kulübünde, idari ve mali kriz A takımın kepenk kapatması ihtimalini doğurdu.

BORÇLAR VE FUTBOLCULARIN İSYANI

Denizlispor yönetiminden yapılan resmi bilgilendirmede, kulübün içinde bulunduğu vahim tablo gözler önüne serildi. Transfer engeli devam eden ve kadrosunda sadece altyapıdan yetişen 17 genç futbolcu barındıran kulüpte, oyuncuların çoğunluğu takımdan ayrılmak istiyor.

Kulüpten yapılan resmi açıklama ise şöyle: "Yaklaşık 700 milyon TL tutarındaki borç yükü nedeniyle kulübümüz hakkında devam eden kalıcı transfer yasağı bulunmaktadır. Denizlispor, futbol faaliyetlerini büyük ölçüde altyapısından yetişen 17 futbolcusuyla sürdürmektedir. 7-8 futbolcumuz Denizlispor'da yer almayı düşünmediklerini kesin bir şekilde ifade etmiştir. İlgili futbolcularla son bir değerlendirme görüşmesi daha yapılacak ve kulübümüzün yeni sezon yapılanmasına ilişkin yol haritası net olarak belirlenecektir."

PORTO'YA KAFA TUTUYORLARDI

Türk futbolunun en köklü kulüplerinden biri olan Denizlispor, 2002-2003 sezonunda o zamanki adıyla UEFA Kupası'nda fırtınalar estirmişti. Lorient, Sparta Prag ve Fransız devi Lyon'u eleyerek son 16 turuna kadar yükselen "Horozlar", o sezon kupayı müzesine götürecek olan Jose Mourinho'lu Porto'ya elenerek turnuvaya veda etmişti.

Yıllar içinde biriken ağır borç yükü, hatalı yönetimler ve kalıcı transfer yasakları sebebiyle Süper Lig'den amatör kümeye kadar gerileyen kulüp, altyapı oyuncularıyla da anlaşma sağlayamazsa yeni sezonda A takım düzeyinde liglerden çekilme kararı alacak.