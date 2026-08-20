Avrupa’da yaz sıcaklıklarının artmasıyla turistler serinlemek için farklı yollar ararken, bazı popüler turistik noktalar suya girmek isteyenler için ciddi risk taşıyor. Kimi bölgelerde suya girmek para cezasıyla sonuçlanırken, bazı yerlerde ise kirlilik ve güvenlik nedeniyle yüzmek yasak.

Fodor’s tarafından hazırlanan listede, Avrupa’da suya girilmesi gereken 10 popüler nokta sıralandı.

Roma’daki Trevi Çeşmesi

Roma’nın dünyaca ünlü Trevi Çeşmesi, serinlemek isteyen turistlerin suya girebileceği bir yer değil. Kuralları ihlal edenlere 450 eurodan başlayan para cezaları uygulanabiliyor. Tekrarlanan ihlallerde ziyaret yasağı da gündeme gelebiliyor.

Venedik’in Büyük Kanalı

Venedik’in simgelerinden Büyük Kanal’da yüzmek yasak. Kanala giren turistler 450 euro para cezasıyla karşılaşabiliyor.

Amsterdam kanalları

Amsterdam’ın ünlü kanalları da yüzmek için güvenli veya izin verilen alanlar arasında bulunmuyor. İhlaller için 140 ila 170 euro arasında para cezası uygulanabiliyor.

Floransa’daki Piazza Santo Spirito çeşmesi

Floransa’daki Piazza Santo Spirito’da bulunan çeşmede suya girmek de yasak. Ceza miktarı, çeşmeye veya çevresine verilen zararın boyutuna göre değişebiliyor.

Londra’daki Trafalgar Meydanı çeşmeleri

Trafalgar Meydanı’ndaki çeşmelerde yüzmenin belirli bir para cezası bulunmuyor. Ancak suyun kirli olması nedeniyle sağlık açısından suya girilmemesi tavsiye ediliyor.

Paris’teki Trocadero Çeşmeleri

Paris’in önemli turistik noktalarından Trocadero Çeşmeleri de yüzmek için kullanılmaması gereken yerlerden. Kuralları ihlal edenler 3 bin 750 euroya kadar para cezası ödeyebiliyor.

Bath’taki Roma Hamamları

İngiltere’nin Bath kentindeki Roma Hamamları tarihi atmosferiyle turistlerin ilgisini çekiyor. Ancak buradaki su yüksek oranda zararlı madde ve toksin içerdiği için yüzmek önerilmiyor.

Cinque Terre’deki Riomaggiore Limanı

İtalya’nın Cinque Terre bölgesindeki Riomaggiore Limanı’nda yüzmek yasak. Gemilerin kullandığı kanal niteliğindeki bölge, yüzmek isteyenler açısından ciddi risk taşıyor.

Mallorca’daki dekoratif çeşmeler

İspanya’nın Mallorca Adası’ndaki Palma kentinde bulunan bazı dekoratif çeşmelerde de suya girmek yasak. Kurallara uymayanlara 750 euroya kadar para cezası verilebiliyor.

Berlin’deki Spree Nehri

Almanya’nın başkenti Berlin’deki Spree Nehri’nde yüzme yasağı uzun yıllardır devam ediyor. Nehirde yüzmeye izin verilmesi zaman zaman gündeme gelse de düşük su kalitesi nedeniyle yasak halen sürüyor.