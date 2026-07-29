Karadağ hükümeti, Avrupa Birliği (AB) katılım süreci kapsamında vize politikalarını birlik mevzuatıyla uyumlu hale getirmek amacıyla Türkiye vatandaşlarına vize zorunluluğu getiriyor. Kasım 2026'da tam olarak yürürlüğe girecek olan bu kararla birlikte, Romanya ve Hırvatistan örneklerinde olduğu gibi bir AB aday ülkesi daha Türkiye'ye yönelik vize muafiyetini sonlandırmış oldu.

KARADAĞ'IN ARDINDAN VİZESİZ KALAN 10 ÜLKE

Karadağ'ın muafiyeti kaldırmasıyla birlikte, Türk vatandaşlarının pasaportla veya yeni tip T.C. kimlik kartıyla vizesiz seyahat edebildiği 10 ülke şu şekilde sıralandı:

Arnavutluk (Vizesiz)

Bosna-Hersek (Vizesiz)

Kosova (Vizesiz)

Kuzey Makedonya (Vizesiz)

Sırbistan (Vizesiz ve kimlik kartıyla geçiş)

Moldova (Vizesiz ve kimlik kartıyla geçiş)

Ukrayna (Vizesiz ve kimlik kartıyla geçiş)

Belarus (Beyaz Rusya) (Vizesiz)

Gürcistan (Vizesiz ve kimlik kartıyla geçiş)

Azerbaycan (Vizesiz ve kimlik kartıyla geçiş)

KARADAĞ'IN VİZE KARARI HANGİ GEREKÇEYLE ALINDI?

Karadağ, AB üyelik müzakereleri doğrultusunda vize rejimini AB standartlarına eşitlemek için bu adımı attı. Karar kapsamında yalnızca Türkiye'den değil, Çin ve Rusya'dan da vize talep edilecek. AB'nin ortak vize politikası doğrultusunda aday ülkelerin birlik üyesi olmayan üçüncü ülkelere vize zorunluluğu getirmesi gerekiyor.

AB VİZE SERBESTİSİ SÜRECİ NEDEN İLERLEMİYOR?

Türkiye ile AB arasında 2013 yılında başlayan vize serbestisi görüşmelerinde, belirlenen 72 kriterden 6'sının karşılanmamış olması gerekçesiyle vize muafiyeti sağlanamadı. AB'nin kurucu üyeleri Almanya ve Fransa'nın 1980 yılından itibaren uygulamaya koyduğu vize rejimleri, birliğin genişlemesiyle birlikte tüm Schengen bölgesinin ortak politikası haline geldi.

DİĞER KITALARDA VİZE DURUMU NASIL?

Avrupa dışındaki bölgelerde Türk vatandaşlarına uygulanan vize rejimleri şu şekilde şekilleniyor:

Asya: Japonya, Güney Kore, Tayland ve Endonezya vizesiz seyahat imkanı sunuyor. Japonya'ya giden Türk turist sayısı Nisan 2026'da 13 bin seviyesini aştı. Komşu ülkelerden Irak ise 15-50 yaş aralığına vize uyguluyor.

Güney Amerika: Bölgedeki 13 ülkeden 10'una vizesiz giriş imkanı bulunuyor. Ancak yüksek uçuş maliyetleri nedeniyle seyahat edenlerin oranı toplam yurt dışı çıkışlarının yüzde 2'si seviyesinde kalıyor.

Kuzey Amerika ve Afrika: ABD ve Kanada vize şartı koşarken Meksika e-vize ile giriş sağlıyor. Afrika kıtasındaki ülkelerin ise yarısından fazlası vize talep etmeyi sürdürüyor.