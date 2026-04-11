Avrupa havalimanlarında kelimenin tam anlamıyla "kırmızı alarm" çalıyor. Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması, küresel yakıt arzının adeta damarlarını tıkadı ve fatura doğrudan havacılık sektörüne kesildi. Avrupa Havalimanları Konseyi’nden (ACI Europe) Brüksel’e gönderilen acil durum mektubu, durumun vahametini de ortaya koydu. Üç hafta içinde gemi trafiği normale dönmezse, kıta genelinde uçuşlar durabilir.

Piyasalardaki yangın artık söndürülecek gibi değil, rakamlar resmen kontrolden çıktı. Savaş çanları çalmadan önce tonu 750 dolar civarında seyreden jet yakıtı, bir bakmışsınız 1.573 dolara fırlamış. Bu öyle geçiştirilecek bir zam değil; bu, havayolu şirketlerinin kapısına kilit vurmak demek. Şirketler yükselen petrol fiyatları yüzünden resmen can çekişiyor.

AVRUPA'DA KARNE İLE UÇAK YAKITI DÖNEMİ

Avrupa'da manzara oldukça ilginç bir hal almaya başladı. İtalya’nın dev havalimanlarında bile yakıt kısıtlaması başladı. Şaka değil, koskoca uçaklara artık yakıtı "karneyle" veriyorlar.

Asya’dan gelen haberler de farksız değil; uçaklar depolarını dolduramaz hale geldi. Havayolları şu an "dişinden tırnağından artırdığı" birkaç haftalık stokla günü kurtarmaya çalışıyor ancak Mayıs ayı için kimse garanti veremiyor.

Sadece küçük şirketler değil, dünya devi Delta bile yakıt krizinden dolayı pes etmiş durumda. Sadece önümüzdeki üç ayda sırtlarına tam 2 milyar dolarlık ek maliyet binecek. Çareyi uçuşları iptal etmekte, kapasiteyi kısmakta buldular. Yani yarın öbür gün bilet bulamazsanız ya da uçuşunuz iptal edilirse kimse şaşırmasın.