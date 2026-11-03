Avrupa genelinde art arda yapılan bomba ihbarları hava ulaşımında aksamalara neden oldu.

Gün içinde Varşova'ya iki, Sofya'ya iki, Roma'ya iki ve İspanya'nın Murcia kentine bir uçuş olmak üzere toplam yedi uçak için bomba ihbarı yapıldı.

İhbarların ardından ilgili uçaklarda güvenlik aramaları yapıldı; kontrollerde herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadığı belirtildi.

HANGİ UÇUŞLAR ETKİLENDİ?

İhbar üzerine aranan uçaklar şöyle:

Polonya'nın ulusal hava yolu şirketi LOT: Londra Heathrow-Varşova Okęcie seferini yapan uçak, Varşova Modlin Havalimanı'na yönlendirildi.

İskandinav Hava Yolları (SAS): Kopenhag-Varşova Okęcie seferini yapan uçak.

Ryanair: Manchester-Murcia, Lizbon-Roma, Dublin-Roma ve Dublin-Sofya seferleri.

Wizz Air: Bergamo-Sofya seferi.

Bir gün önce de Sofya'ya gitmek üzere havalanan başka bir uçağa benzer bir bomba tehdidi yapılmıştı.