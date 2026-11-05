Avrupa'daki son olaylardan biri, Polonya'nın başkenti Varşova'dan Belçika'nın başkenti Brüksel'e giden uçakta yaşandı. Bomba ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, uçağın Brüksel Havalimanı'na güvenli şekilde iniş yapmasını sağladı. Belçika Federal Polisi, yapılan incelemelerin ardından ek güvenlik tedbirine ihtiyaç duyulmadığını açıkladı. Olayın Avrupa genelinde son günlerde yaşanan benzer ihbarlarla bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor.

PRAG'DA 4 UÇAK DİDİK DİDİK ARANDI

Çekya'nın başkenti Prag'da da bomba ihbarları nedeniyle güvenlik önlemleri artırıldı. Çek haber ajansı CTK'ye konuşan Polis Sözcüsü Josef Urban, Prag'a gelen 4 uçakta bomba tehdidi üzerine arama yapıldığını bildirdi.

Bomba imha uzmanlarının gerçekleştirdiği kontrollerde uçaklarda patlayıcı düzenek veya tehlike oluşturabilecek herhangi bir cisim bulunmadı. Václav Havel Havalimanı'nda ve çevresinde yürütülen aramalarda da şüpheli bir bulguya ulaşılmadı. Güvenlik önlemleri yerel saatle 12.00'den önce kaldırıldı.

Çek polisi, soruşturmanın Terörizm, Aşırılıkçılık ve Siber Suçlarla Mücadele Ulusal Merkezi tarafından yürütüldüğünü duyurdu. Yetkililer, Avrupa'nın farklı bölgelerinde yaşanan benzer olaylarla bağlantı ihtimalinin de incelendiğini belirtti.

ROMA SEFERLERİNDE PEŞ PEŞE BOMBA İHBARLARI

İtalya'nın başkenti Roma'ya giden iki ayrı uçak da bomba tehdidi nedeniyle güvenlik prosedürlerine tabi tutuldu.

Aer Lingus'un Dublin-Roma seferini gerçekleştiren uçağı, ihbar üzerine Fransa'daki Evreux Fauville Hava Üssü'ne yönlendirildi. Uçakta bulunan 151 yolcu ve 6 kişilik mürettebatın güvenli şekilde tahliye edildiği, olayla ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Finlandiya merkezli Finnair'in Helsinki-Roma seferini yapan uçağı ise isimsiz bomba ihbarlarının ardından İtalyan savaş uçaklarının eşliğinde Roma Fiumicino Havalimanı'na indi.

SALZBURG HAVALİMANI'NDA GENİŞ ÇAPLI OPERASYON

Avusturya'nın Salzburg kentindeki havalimanı da bomba ihbarı nedeniyle güvenlik güçlerinin operasyonuna sahne oldu. Polis Sözcüsü Hans Wolfgruber, havalimanında başlatılan geniş kapsamlı çalışmanın yerel saatle 11.15'te tamamlandığını açıkladı.

Terminal binasının ayrıntılı şekilde arandığını ve yolcuların kontrollerden geçirildiğini belirten Wolfgruber, şüpheli herhangi bir cisme rastlanmadığını söyledi. İhbarın arkasındaki kişi ve amacın belirlenmesi için soruşturmanın devam ettiği, diğer Avrupa ülkelerindeki olaylarla bağlantının da araştırıldığı aktarıldı.

Polonya'nın ulusal hava yolu şirketi LOT'un Varşova'dan Paris'e gerçekleştirdiği seferde kullanılan uçak için de bomba ihbarı yapıldı. Bunun üzerine uçak ve bagajlar güvenlik birimlerince kontrol edildi. İncelemelerde herhangi bir tehlikeli maddeye ulaşılmadı.

BULGARİSTAN'DA 3 RYANAİR UÇAĞI HEDEF ALINDI

Bulgaristan Haber Ajansının Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığına dayandırdığı habere göre, Ryanair'e ait Londra, Kopenhag ve Madrid kalkışlı üç uçak bomba ihbarı aldı.

İhbarların ardından uçaklardan biri Filibe (Plovdiv) yakınlarındaki bir havalimanına yönlendirilirken diğer iki uçak planlanan şekilde Sofya'ya iniş yaptı.

WİZZ AİR UÇAĞI VİYANA'YA YÖNLENDİRİLDİ

Bomba ihbarlarından etkilenen seferlerden biri de Wizz Air'in Milano-Varşova uçuşu oldu. Yerel saatle 07.00'de havalanan uçak, alınan tehdit üzerine Avusturya'nın başkenti Viyana'ya acil iniş gerçekleştirdi. Şirket, uçakta gerekli güvenlik prosedürlerinin uygulandığını bildirdi.

Romanya'nın başkenti Bükreş'e Milano'dan gelen bir uçak için de bomba ihbarı yapıldı. Romanya İstihbarat Servisi (SRI), ihbarın ardından Henri Coanda Uluslararası Havalimanı'nda kriz masasının oluşturulduğunu duyurdu. Ulusal medyada yer alan bilgilere göre uçaktaki 182 yolcu ve 7 mürettebat güvenli şekilde havalimanına çıkarıldı.

KOPENHAG, VİYANA VE MİLANO UÇUŞLARINDA DA ALARM VERİLDİ

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a iniş yapan iki uçak hakkında bomba ihbarında bulunuldu. Danimarka Silahlı Kuvvetleri Mühimmat İmha Servisi ekiplerinin yaptığı incelemelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Kopenhag polisi olaylarla ilgili soruşturma başlatırken uçakların kalkış noktalarına ilişkin bilgi paylaşmadı.

Finnair'in Helsinki-Viyana seferini yapan uçağı da bomba tehdidi aldı. Şirketin İletişim Müdürü Stiina Tuunanen, yapılan ihbarın asılsız olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Selanik-Milano seferini yapan Aegean Havayolları uçağı için de bomba ihbarı yapıldı. Malpensa Havalimanı'na iniş yapan uçakta özel ekipler tarafından arama gerçekleştirildi ancak şüpheli bir duruma rastlanmadı.

Air Serbia'nın Belgrad-Bükreş seferini yapan uçağı da benzer bir tehditle karşılaştı. Şirket, uçağın güvenli şekilde Bükreş'e indiğini ve ihbarın asılsız çıktığını bildirdi.

AB KOMİSYONU GELİŞMELERİ TAKİP EDİYOR

Avrupa genelinde art arda yaşanan olaylar Avrupa Birliği Komisyonunun da gündemine girdi. AB Komisyonunun Sürdürülebilir Ulaştırma ve Turizmden Sorumlu Üyesi Apostolos Tzitzikostas, ihbarların birbirleriyle bağlantılı olup olmadığını söylemek için henüz erken olduğunu belirtti.

Gelişmeleri yakından takip ettiklerini kaydeden Tzitzikostas, AB Havacılık Emniyeti Ajansı ile temas halinde olduklarını ve ulusal makamların soruşturmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

İKİ UÇAKLA İLGİLİ İHBARLARIN ARKASINDA HACKER GRUBU İDDİASI

İtalyan Rainews24 kanalında yer alan haberde, Finnair'in Helsinki-Roma ve Aer Lingus'un Dublin-Roma seferlerini gerçekleştiren uçaklara yönelik tehditlerin İtalyanca yazılmış bir e-postayla iletildiği öne sürüldü.

Söz konusu e-postanın, Rusça "Erkek Devleti" adını taşıyan aşırı sağcı bir hacker grubu tarafından gönderildiğinin belirtildiği haberde, mesajda doğrudan iki uçuşun hedef alındığı kaydedildi.

İtalya'daki havalimanlarına gönderildiği belirtilen e-postayla ilgili güvenlik birimlerinin incelemesi sürüyor. Savcılığın da konuyla ilgili soruşturma başlatmasının beklendiği aktarıldı. İhbarların olası bir hibrit saldırının parçası olup olmadığı ve arkasındaki kişi ya da grupların kimliği araştırılıyor.

AVRUPA'DA SON GÜNLERDE EN AZ 6 UÇAK DAHA HEDEF ALINMIŞTI

Avrupa'daki bomba ihbarları son günlerde de farklı uçuşları etkilemişti. İngiltere, Bulgaristan, Polonya, Danimarka, Portekiz, İrlanda, İspanya ve İtalya arasında gerçekleştirilen seferlerde en az 6 uçak hakkında tehdit bildiriminde bulunulmuştu.

Wizz Air'in Londra-Sofya seferini yapan uçağı, 2 Kasım'da gelen ihbar nedeniyle Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Liszt Ferenc Uluslararası Havalimanı'na yönlendirilmişti. Uçağa Macaristan Hava Kuvvetlerine ait Gripen tipi savaş uçağı eşlik etmiş, yapılan incelemelerde "herhangi bir bulguya rastlanmadığını" açıklanmıştı.

PATLAYICIYA RASTLANMAMIŞTI

LOT'un Londra-Varşova uçuşunu gerçekleştiren uçağı ise 3 Kasım'da bomba ihbarı üzerine Varşova Modlin Havalimanı'na acil iniş yapmıştı. Uçaktaki yolcular ve mürettebat tahliye edilmiş, güvenlik ekipleri tarafından yapılan kontrollerin ardından inceleme başlatılmıştı.

Aynı gün Varşova Chopin Havalimanı'nda Kopenhag-Varşova seferini yapan SAS uçağı için de bomba alarmı verilmişti. Güvenlik çalışmaları sırasında havalimanındaki pistlerden biri geçici olarak uçuşlara kapatılmıştı.

Ryanair'in Lizbon-Roma, Dublin-Roma ve Manchester-Murcia seferlerini yapan üç uçağı da 3 Kasım'da bomba ihbarları nedeniyle farklı havalimanlarına yönlendirilmişti. Uçaklarda yapılan aramalarda patlayıcıya rastlanmamıştı.