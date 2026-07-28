Sırbistan, yılın ilk beş ayında turist sayısını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artırarak rekor seviyeye ulaştı. Deniz kıyısı bulunmayan ülkede yaşanan bu artış, bütçe dostu seyahat arayan Türk ziyaretçilerin bölgeye yönelmesiyle küresel bir büyüme dalgasına dönüştü.

EN ÇOK ZİYARETÇİ HANGİ ÜLKELERDEN GELDİ?

Sırbistan Turizm ve Gençlik Bakanlığı verilerine göre, ülkeye en fazla yabancı ziyaretçi Türkiye ve Rusya'dan giriş yaptı. Bölge ülkelerinden Kuzey Makedonya, Bosna Hersek ve Slovenya'dan gelen turist sayısında da artış yaşandı.

SIRBİSTAN'DA TURİZMİN HIZLA BÜYÜMESİNİN NEDENİ NE?

Batı Avrupa ülkelerine kıyasla konaklama, yeme-içme ve hizmet sektöründeki düşük fiyatlar seyahat tercihlerini doğrudan etkiledi. Başkent Belgrad'ın yanı sıra Tuna Nehri kıyısındaki Golubac bölgesi ile Novi Pazar çevresindeki altyapı yatırımları ilginin artmasında rol oynadı.

KIRSAL BÖLGELERDE HANGİ DEĞİŞİKLİKLER YAŞANDI?

Ülkede deniz turizminin bulunmaması, ziyaretçilerin köy ve doğa tatillerine yönelmesine yol açtı. Üç yıl önce 700 civarında olan kayıtlı kırsal çiftlik evi sayısı 1900'e çıkarak yaklaşık üç katına ulaştı.