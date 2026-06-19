Avrupa genelinde 30 milyon dolar ve üzeri varlığa sahip "ultra yüksek servet sahibi" (UHNWI) nüfusu son beş yılda yüzde 26 oranında büyük bir artış gösterdi. Uluslararası gayrimenkul danışmanlık şirketi Knight Frank tarafından yayımlanan "2026 Servet Raporu" verilerine göre, Türkiye'de her gün ortalama 1,1 kişi bu seçkin kulübe dahil oluyor. Türkiye bu ivmeyle, Avrupa’nın dev ekonomilerinin ardından kıtada günde en az bir ultra zengin çıkaran nadir ülkeler arasında yer aldı.

TÜRKİYE'DEKİ BÜYÜK TEZAT

Rapora göre Türkiye, İsviçre ile birlikte, Avrupa'nın en büyük beş ekonomisi (Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya) dışında günde en az bir kişinin 30 milyon dolar barajını aşmayı başardığı tek ülke konumunda. Türkiye'de her gün ortalama 1,1 kişi "ultra zenginler" arasına katılıyor.

Buna karşın, UBS Küresel Servet Raporu ve Euronews ile paylaşılan ek veriler, Türkiye'deki servet dağılımındaki derin uçurumu da gözler önüne seriyor. İnceleme dahilindeki 31 Avrupa ülkesi arasında, yetişkin başına düşen ortalama servet İsviçre'de 634 bin 584 euro ile zirvede yer alırken, Türkiye 29 bin 923 euro ile listenin son sırasında bulunuyor.

AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE ALMANYA VAR

Avrupa genelinde her gün ortalama 20,5 kişi 30 milyon dolarlık servet eşiğini aşıyor. Kıta genelinde bu kulübe en çok üye kazandıran ülke ise Almanya oldu.

Almanya'daki ultra zengin sayısı son 5 yılda 28 bin 942’den 38 bin 215’e yükseldi. Bu, Almanya’da her gün ortalama 5 kişinin ultra zengin olduğu anlamına geliyor.

İsviçre'de her gün ortalama 2,7 kişi bu sınıfa dahil oluyor. Beş yılda zengin sayısı 4 bin 968 artarak toplamda 17 bin 692'ye ulaştı.

Fransa'da günde ortalama 2,1 yeni üye kazanarak toplam ultra zengin sayısını 21 bin 518'e çıkardı.

İngiltere ve İtalya'da günlük artış ortalama 1,6 kişi olarak kaydedildi.

İspanya'da listede günde ortalama 1,5 yeni ultra zengin ile yer alıyor.

Diğer Avrupa ülkelerinde ise günlük artış oranları şu şekilde sıralandı; Polonya 0,9, Çekya ve Avusturya 0,5, Danimarka ve Portekiz 0,4, Hollanda, İrlanda ve İsveç 0,3.

ABD HER 90 DAKİKADA BİR KİŞİ İLE ZİRVEDE

Küresel ölçekte bakıldığında ABD, 2026 yılı itibarıyla sahip olduğu 251 bin 352 ultra zengin ile açık ara lider konumunda. Çin ise 121 bin 677 ultra zenginle ikinci sırada yer alıyor.

ABD'de her gün ortalama 36,7 kişi (yaklaşık her 90 dakikada bir kişi) 30 milyon dolar sınırını geçiyor. Çin’de bu sayı günde ortalama 12,5 kişi olurken, Hindistan (4,2) ve Avustralya (2,2) küresel ilk 10'da yer alan Avrupa dışındaki diğer ülkeler oldu.

Dünya genelinde ultra zenginlerin toplam sayısı son 5 yılda 162 bin 191 kişi artarak 713 bin 626’ya ulaştı. Bu da küresel ölçekte her gün 89 kişinin ultra zenginler kulübüne katıldığı anlamına geliyor.

Knight Frank Küresel Araştırma Başkanı Liam Bailey, verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Modern tarihin en önemli küresel servet dağılımı değişimlerinden birine tanıklık ediyoruz. ABD ana motor olmayı sürdürüyor ancak Hindistan’ın yükselen gücünü ve küresel manzarayı şekillendirmeye başlayan hızla olgunlaşan ekonomileri de net bir şekilde görüyoruz" ifadelerini kullandı.