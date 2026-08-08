2026 yazında Avrupa'da tatil yapmak isteyenler için bütçe dostu rotalar belli oldu. Travel Off Path'te yer alan araştırmaya göre, Hoppa tarafından hazırlanan listede konaklama, yeme-içme, şehir içi ulaşım, havalimanı transferleri ve uygun fiyatlı turistik noktalar dikkate alındı.

Hoppa'nın çalışmasında Avrupa'nın farklı şehirlerindeki tatil maliyetleri karşılaştırıldı. Üç yıldızlı otel fiyatları Booking.com verilerinden, bira, öğle yemeği ve toplu ulaşım ücretleri ise Numbeo verilerinden alındı. Ayrıca Tripadvisor'da uygun fiyatlı olarak sınıflandırılan turistik noktaların sayısı ve havalimanı transfer ücretleri de değerlendirmeye dahil edildi.

Haziran 2026 verileri kullanılarak oluşturulan sıralamada en uygun fiyatlı beş Avrupa destinasyonu şöyle:

5. SIRADA SARAYBOSNA VAR

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna, farklı medeniyetlerin izlerini aynı şehirde buluşturmasıyla öne çıkıyor. Başta Baščaršija olmak üzere tarihi bölgelerde Osmanlı mirası dikkat çekerken, Centar bölgesinde Avusturya-Macaristan döneminden kalan mimari yapılar görülüyor.

Miljacka Nehri üzerindeki Latin Köprüsü de kentin önemli tarihi noktaları arasında bulunuyor. Saraybosna'da geçmişin izleri yalnızca tarihi yapılarda değil, Bosna Savaşı'ndan kalan bina cephelerinde de görülebiliyor.

Şehirde üç yıldızlı otelin gecelik fiyatı yaklaşık 65 dolar. Biranın fiyatı 3 dolar, uygun fiyatlı bir restoranda öğle yemeği ise yaklaşık 9 dolar seviyesinde. Toplu taşıma ücreti 1,3 dolar olurken havalimanı transferi yaklaşık 40 dolara mal oluyor. Saraybosna'da 106 uygun fiyatlı turistik nokta bulunuyor.

4. SIRADA BELGRAD YER ALDI

Sırbistan'ın başkenti Belgrad, hareketli gece hayatı, tarihi bölgeleri ve nehir kıyısındaki yaşamıyla listenin dördüncü sırasında yer aldı.

Kneza Mihaila Caddesi, Skadarlija ve Kalemegdan şehrin öne çıkan bölgeleri arasında bulunuyor. Eski sanayi bölgesi Savamala ise galerileri ve barlarıyla kentin yaratıcı merkezlerinden biri haline gelmiş durumda.

Belgrad'da üç yıldızlı otel yaklaşık 66 dolar seviyesinde. Biranın fiyatı 3,5 dolar, uygun fiyatlı bir restoranda öğle yemeği ise yaklaşık 12 dolar. Şehir içi toplu taşımanın tüm yolcular için ücretsiz olduğu belirtilirken havalimanı transferinin maliyeti yaklaşık 42 dolar.

Kentte 140 uygun fiyatlı turistik yer bulunuyor.

3. SIRADA ÜSKÜP BULUNUYOR

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp, uygun fiyatları ve tarihi dokusuyla listenin üçüncü sırasında yer aldı.

Şehir merkezindeki heykeller, tarihi yapılar ve hareketli meydanlar Üsküp'ün dikkat çeken noktaları arasında. Debar Maalo, restoranları ve barlarıyla öne çıkarken Karpoš bölgesi daha uygun fiyatlı kafeleriyle özellikle gençlerin tercih ettiği bölgelerden biri.

Üsküp'e yaklaşık 16 kilometre uzaklıktaki Matka Kanyonu ise şehirden kaçmak isteyenler için önemli bir alternatif sunuyor. Kanyonda kano yapılabiliyor ve mağaralar keşfedilebiliyor.

Üsküp'te üç yıldızlı otel fiyatı yaklaşık 56 dolar. Bira 2,8 dolar, uygun fiyatlı restoranda öğle yemeği 7,5 dolar ve şehir içi ulaşım 0,75 dolar civarında. Havalimanı transferi ise yaklaşık 36 dolar. Şehirde 54 uygun fiyatlı turistik nokta bulunuyor.

TÜRKİYE'DEN ANTALYA LİSTEYE DAMGA VURDU

Listenin ikinci sırasında Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Antalya yer aldı. Kent, özellikle konaklama, ulaşım ve turistik aktivitelere erişim açısından bütçe dostu seçenekleriyle dikkat çekti.

Antalya'nın tarihi Kaleiçi bölgesinde farklı dönemlere ait mimari miras bir arada görülebiliyor. Hadrian Kapısı, Osmanlı döneminden kalan evler ve tarihi sokaklar bölgenin öne çıkan noktaları arasında. Konyaaltı ve Lara plajları ise kentin en bilinen sahil destinasyonları arasında bulunuyor.

Araştırmaya göre Antalya'da üç yıldızlı otelin fiyatı yaklaşık 67,5 dolar. Biranın fiyatı 3 dolar, uygun fiyatlı bir restoranda öğle yemeği yaklaşık 10 dolar. Şehir içi ulaşımın maliyeti 0,77 dolar seviyesinde kalırken havalimanı transferi yalnızca 11,5 dolar ile listedeki beş şehir arasında en düşük ücret olarak öne çıktı.

Antalya'da 101 uygun fiyatlı turistik nokta bulunuyor.

Araştırmada Türkiye'ye ilişkin güvenlik konusunda da turistlere uyarıda bulunuldu. Özellikle İstanbul'da yankesicilik ve dolandırıcılık vakalarına karşı dikkatli olunması gerektiği belirtilirken Türkiye'nin Seyahat Güvenliği Endeksi'ndeki puanının 100 üzerinden 65 olduğu aktarıldı.

ZİRVEDE PRAG VAR

Listenin zirvesinde Çekya'nın başkenti Prag yer aldı. İlginç şekilde Prag, beş şehir arasında üç yıldızlı otel fiyatının en yüksek olduğu destinasyon olmasına rağmen toplam değerlendirmede birinci sıraya yerleşti.

Prag'ın tarihi merkezi Staré Město, gotik kuleleri, Barok mimarisi ve astronomik saatiyle kentin en dikkat çekici bölgelerinden biri. Vltava Nehri kıyısındaki Náplavka ise uygun fiyatlı yeme-içme seçenekleriyle öne çıkıyor. Letná bölgesi de panoramik şehir manzaraları, bira bahçeleri ve sanat galerileriyle turistlerin ilgisini çekiyor.

Prag'da üç yıldızlı otelin fiyatı yaklaşık 117 dolar. Biranın fiyatı 3,12 dolar, uygun fiyatlı restoranda öğle yemeği yaklaşık 11,5 dolar. Toplu taşıma ücreti 1,8 dolar olurken havalimanı transferi yaklaşık 30,4 dolar seviyesinde. Prag'ı listenin zirvesine taşıyan en önemli unsurlardan biri uygun fiyatlı turistik noktaların sayısı oldu. Şehirde tam 619 uygun fiyatlı turistik yer bulunması, Prag'ın genel sıralamada diğer destinasyonların önüne geçmesini sağladı.