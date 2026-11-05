Beşiktaş, Avrupa’daki yürüyüşüne bir halka daha eklemek istiyor. UEFA Avrupa Ligi’nde Marsilya’yı 4-1, Hoffenheim’ı 3-2 mağlup eden, Crystal Palace’la 2-2 berabere kalan siyah-beyazlılar bu gece Celtic Park’ta sahne alacak. Saat 23.00’te başlayacak mücadelede Vincenzo Italiano’nun öğrencilerinin hedefi üç puan. İlk üç karşılaşmasını kaybeden İskoç ekibi karşısında favori olarak sahaya çıkacak Kartal, Süper Lig’deki Kasımpaşa beraberliğinin izlerini de silmek istiyor.

GLASGOW’DA ZAFER HESABI

Avrupa kupalarında bu sezon eleme turları dahil 9 sınava çıkan Beşiktaş, 7 galibiyet elde ederken, rakip fileleri 17 kez havalandırdı, kalesinde yalnızca 6 gol gördü. Hücumdaki etkili performansını Celtic karşısında da sürdürmeyi amaçlayan temsilcimiz, taraftarına yeni bir zafer armağan etmeye hazırlanıyor.