Avrupa genelinde çok sayıda yolcu uçağını hedef alan bir dizi bomba tehdidi hava trafiğinde aksamalara neden oldu.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Heidi Alexander, söz konusu uçuşların "kötü niyetli asılsız tehditlerden" etkilendiğini ifade etti.

Uçaklarda yapılan detaylı güvenlik aramalarında ise herhangi bir şüpheli düzenek veya patlayıcı bulunmadı. Yolcu uçaklarına Avrupa savaş uçakları eşlik etti.

İtalya, Fransa, İngiltere, Bulgaristan gibi ülkelerden kalkan 18 uçuşu hedef alan tehditlerin arkasından ise ne terör örgütleri, ne de bir ülkenin istihbarat ajansı çıktı.

İngiliz basınına göre bu asılsız ihbarların arkasında, kendilerine "Erkek Devleti" diyen Rusya asıllı bir incel grubu bulunuyor. Sürekli bomba ihbarı yapan inceller, Avrupa'da hava trafiğini kilitledi.

ARKASINDAN İNCELLER ÇIKTI

Söz konusu olayların ardından, Rusya merkezli "Erkek Devleti" (Male State) adlı çevrim içi radikal hareketin en az iki olayın sorumluluğunu üstlendi.

İncel grubu olarak tanımlanan grubun üyeleri tarafından yollanan bir e-postada bahsi geçen üyenin "gökyüzünü kana boyama" tehdidi savurduğu ortaya çıktı.

Grubun İtalya'daki en az üç havalimanına ilettiği e-postada eylemlerinin gerekçesi olarak "feminist devlete karşı mücadeleyi" sebep gösterdiği aktarıldı.

Mesajda, "Hepiniz bu komploda suç ortağısınız. Bunun için sizi yok etmek istiyoruz. Tam olarak bu nedenle, tam bu anda şu uçaklara patlayıcı düzenekler yerleştirilmiştir: AY1761, Helsinki – İtalya; EI402, Dublin – İtalya. Havalimanınıza doğru ilerliyorlar. Biz Erkek Devleti savaşçıları, bugünkü eylemlerimizle tarihe bir iz bırakacağız. Feminist rejiminiz bunu sonsuza kadar hatırlayacak." ifadelerine yer verildi.

DARK WEB'DE TOPLANIYORLAR

Havacılık riski danışmanlık şirketi Osprey Flight Solutions bünyesinde analiz çıktı yöneticisi olarak görev yapan Rhys Jones, radikal çevrim içi grupların henüz kökeni tespit edilemeyen tehditler için de baş şüpheliler arasında yer aldığını söyledi.

Jones, "Bu nitelikteki bomba tehditleri, özellikle de üst üste gelen tehditler, genellikle kişisel şikayetlerle hareket eden bireyler veya küçük gruplar tarafından yapılır" dedi.

Bu tehditlerin özel programla girilen Dark web sohbet odaları ve çevrim içi nefret gruplarıyla örtüştüğünü dile getiren Jones, "ABD'de 'swatting' olarak bilinen sahte silahlı saldırgan veya bomba tehditleri savuran bu tarz 'COM' ağlarını gördük" dedi.

Sözlerine açıklama getiren Jones, COM ağlarında kadınlara öfkeli erkek grupları olan incel'lerle yani istemsiz bekarlarla etkileşime giren provokatörler bulunduğunu söyledi.

Jones, "Bu grupların bir hava taşıtına fiilen herhangi bir zarar verme kapasitesine sahip olması pek olası değil." açıklamasında bulundu.

ARKASINDA RUSYA MI VAR?

Jones, bir diğer olasılık olarak Kremlin'in askeri istihbarat servisi GRU'ya işaret ederek tehditlerin "Rusya'dan gördüğümüz hibrit faaliyet türüyle tutarlı" olduğunu vurguladı.

Uzman isim, "Rusya siyasi gerilimleri tırmandırmayı sever. Bu tür bir aksaklığa kesinlikle sıcak bakarlar." ifadelerini kullandı.

Tehditleri yöneltenlerin oluşturdukları kargaşadan cesaret alabileceğini de sözlerine ekleyen Jones, dikkat çektiği gerekçesiyle bu eylemlerin yakın vadede devam etmesinin muhtemel olduğunu kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Sabah saatlerinde Dublin'den Roma'ya gitmekte olan 151 yolcu ve altı mürettebatlı bir Aer Lingus uçağı, kalkıştan 90 dakika sonra acil durum bildirerek Fransa'ya iniş yaptı.

Sefer sırasında uçağa Fransız Hava Kuvvetleri'ne ait savaş jetlerinin refakat ettiği aktarıldı.

İtalya'daki Silvio Berlusconi Malpensa Havalimanı'ndan sabah saatlerinde havalanan ve Varşova'ya gitmesi planlanan Wizz Air'e ait Airbus A321 tipi bir uçak da uçuş sırasında alınan bomba tehdidi üzerine Viyana'ya yönlendirildi.

Romanya istihbaratı ise Milano'dan Bükreş'e giden bir diğer Wizz Air seferine yönelik bomba tehdidinde bulunulduğunu bildirdi.

Milano Malpensa Havalimanı'na iniş yapacak olan Porto kalkışlı bir Ryanair ve Selanik kalkışlı bir Aegean Airlines seferi için de bomba uyarısı yapıldı.

Helsinki'den Roma Fiumicino Havalimanı'na sefer düzenleyen Finnair uçağı ise İtalyan Hava Kuvvetleri jetlerinin eşliğinde güvenli bir şekilde iniş gerçekleştirdi.

Helsinki'den Viyana'ya giden bir diğer Finnair uçağının da benzer bir uyarının ardından planlandığı gibi indiği kaydedildi. Bulgaristan varışlı üç Ryanair seferinden Kopenhag ve Madrid'den kalkanlar Sofya'ya inerken, Londra Stansted'den kalkan uçağın Filibe'ye (Plovdiv) yönlendirildiği açıklandı.

Benzer tehditlerin hedefi olan LOT Polonya Havayolları'nın Brüksel seferi, Prag varışlı dört uçuş ve Madrid Havalimanı'ndaki üç uçuşta yapılan denetimlerde hiçbir patlayıcı izine rastlanmadı.

Benzer bir tehdit dalgasının iki gün önce İngiltere çıkışlı iki sefer dahil olmak üzere yedi uçuşu daha hedef aldığı kaydedildi.