Z Kuşağı'nın ekonomik güvencesizlik, eğitimdeki yetersizlikler ve kamu hizmetlerindeki çöküşe karşı başlattığı Avrupa çapındaki protesto dalgası büyüyor. Almanya, Fransa ve İsviçre'nin önde gelen şehirlerinde sokağa çıkan gençler ile polis arasında sert çatışmalar yaşanırken, birçok kentte barikatlar kurularak sokaklar trafiğe kapatıldı.

"Gen Z regelt" (Z Kuşağı Bu İşi Çözecek) sloganıyla organize olan on binlerce genç, kıta genelinde hükümetlerin geleceği karartan politikalarına ve polisin artan baskıcı tutumuna karşı sesini yükseltiyor. Eylemcilerin daha fazla ekonomik güvence ve sosyal alanlara yatırım yapılması talebiyle düzenlediği yürüyüşler, kolluk kuvvetlerinin sert müdahaleleriyle hızla tırmandı.

ALMANYA'DA SOKAKLAR ALEV ALEV

Almanya'nın 34 şehrinde sokağa dökülen gençler, zorunlu askerliğe karşı çıkıp eğitim ve sağlığa bütçe ayrılmasını talep etti. Frankfurt'ta eylemcilerle polis arasında yaşanan çatışmalarda bazı mağazalar tahrip edildi ve polis ekiplerine molotofkokteylleri fırlatıldı. Hamburg'da ise sokaklara kurulan barikatlar ateşe verildi.

Fransa'da ise yaşam maliyeti krizine karşı art arda üçüncü hafta sonu eylemleri düzenlendi. Ülke çapında 320 bin kişinin katıldığı yürüyüşlerin Paris ayağında polis ile eylemciler arasında şiddetli arbede yaşandı. Porte de Charenton yakınlarında polis ekiplerine kaldırım taşı, havai fişek ve yanıcı maddelerle karşılık verilirken, bir çevik kuvvet polisine molotofkokteyli isabet etti.

İSVİÇRE'DE GENÇLERDEN 'ZENGİNLER SAVAŞ İSTİYOR' MESAJI

İsviçre'nin Zürih ve Basel kentleri de gençlerin öfkesine sahne oldu. Basel'de Cumartesi gecesi toplanan grup, şehir merkezinde bir yürüyüş düzenleyerek toplu taşımanın durmasına neden oldu. Marktplatz'daki bir UBS bankası şubesinin camına sprey boyayla "Zenginler savaş istiyor, biz ise gelecek istiyoruz" yazarak taleplerini özetleyen eylemciler, St. Johanns-Platz bölgesinde barikatlar kurarak ateşe verdi.

Zürih'teki Langstrasse bölgesinde ise polis, eylemcileri dağıtmak için tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı. Eylemciler polisin bu müdahalesine havai fişekler, şişeler fırlatarak ve yollara konteynerlerden barikatlar kurarak karşılık verdi. Bölgede e-scooter'lar ve araçlar ateşe verilirken, sokak çatışmaları gece geç saatlere kadar sürdü. Gece yarısı bölgeye giren bir polis devriyesi kalabalığın tepkisi üzerine geri çekilmek zorunda kaldı. Eylemciler, Avrupa genelinde hükümetlerin gençlerin geleceğini kararttığını ve polisin gösterilere karşı aşırı baskıcı bir politika izlediğini vurguluyor.