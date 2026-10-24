Avrupa sahnesinde 20-22 Ekim 2026 haftasında oynanan kritik karşılaşmaların ardından UEFA ülke katsayısı puanları netleşti. Temsilcilerimizin sergilediği performansla Türkiye, bu hafta Avrupa genelinde en çok puan toplayan 5. ülke olmayı başardı. Haftayı +1.200 katsayı puanı kazancıyla kapatan Türkiye; Almanya, İspanya, Fransa ve Portekiz gibi futbol devlerini haftalık puan toplamında geride bıraktı.

Galatasaray ve Trabzonspor galibiyetlerle 0.40’ar; Fenerbahçe ve Beşiktaş ise 0.20’şer puan katkı sağladılar. Bununla birlikte hafta başlarken 51.075 olan ülke puanı 52.275’e çıktı ve dokuzuncu sıradaki yerimizde yarışı güçlü bir şekilde sürdürmeye devam ettik. 8. sıradaki Hollanda’nın puanı 55.395. Aramızda 3.120 puan fark var. Sezonu ilk 10’da bitiren ülkeler 2028/29 sezonunda en az bir takımı Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan gönderecek.