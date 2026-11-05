Avrupa hava sahasında seyreden yolcu uçaklarına yönelik peş peşe yapılan bomba ihbarları güvenlik birimlerini harekete geçirdi.

Polonya, İspanya, Bulgaristan ve İtalya'da 7 farklı uçuşları hedef alan asılsız tehditlerin ardından havalimanlarında güvenlik tedbirleri artırıldı.

Yaşanan son krizde, İrlanda ile İtalya arasında sefer yapan bir yolcu uçağının Fransa’daki bir askeri üsse yönlendirildi. Bu durum, son haftalarda yaşanan ihbarların sonuncusu oldu.

Avrupa çapında uçaklar acil durum prosedürleri kapsamında incelemeye alındı. Yetkililerce gerçekleştirilen aramalarda hiçbir patlayıcı madde bulunmadığı bildirildi.

DUBLİN-ROMA UÇAĞI ASKERİ ÜSSE İNDİ

BFMTV kanalının Perşembe günü aktardığı bilgilere göre, Dublin’den Roma’ya giden Aer Lingus şirketine ait A320 tipi yolcu uçağı, uçakta bildirilen bomba tehdidi nedeniyle Normandiya’daki Evreux Hava Üssü’ne yönlendirildi.

Fransa Başbakanlık Ofisi kanala yaptığı açıklamada, durumun gerçek zamanlı olarak takip edildiğini duyurdu.

Uçuş takip platformu Flightradar24 verilerine göre, Paris’in güneyi üzerindeyken geri dönen uçağın birkaç tur attıktan sonra önce kuzeye, ardından güneye yönelerek askeri üsse iniş yaptığı kaydedildi.

MANCHESTER-MURCİA UÇAĞI TAHLİYE EDİLDİ

Manchester’dan İspanya’nın Murcia kentine seyahat eden Ryanair uçağındaki 114 yolcu ve 7 mürettebat, inişin ardından tahliye edildi.

İspanya hükümetinin Murcia bölgesi temsilcisi Francisco Lucas, Sivil Muhafızlar tarafından yapılan kontrollerde herhangi bir patlayıcıya rastlanmadığını, meydandaki faaliyetlerin normale döndüğünü duyurarak müdahale ekiplerine teşekkür etti.

Bomba ihbarlarının hedefi olan diğer ülkelerde de havalimanlarında acil müdahale protokolleri devreye sokuldu.

İSRAİL'DEN GELEN UÇAK AVRUPA'YI KARIŞTIRDI

Bulgaristan’da ise İsrail’den gelen bir yolcu uçağı, e-posta yoluyla iletilen tehdidin ardından Sofya Havalimanı’na indi.

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı yetkilileri, uçağın muhtemel düzeneklere karşı terörle mücadele birimlerince incelendiğini açıkladı.

Polonya’da da Londra Heathrow Havalimanı'ndan Varşova Chopin Havalimanı'na gitmekte olan LOT Havayolları uçağı Varşova Modlin Havalimanı'na yönlendirildi.

Uçaktaki 181 kişi tahliye edilerek meydan geçici olarak trafiğe kapatıldı; kontrollerin ardından operasyonlar yeniden başladı.

Ayrıca Kopenhag'dan Varşova'ya giden SAS Havayolları uçağı da normal inişinin ardından incelendi ve herhangi bir bulguya rastlanmadı.

BOMBA İHBARA KARŞI SAVAŞ UÇAKLARI KALKTI

İtalya'nın başkenti Roma’daki Fiumicino Havalimanı kaynakları, Lizbon ve Dublin çıkışlı iki Ryanair uçağının isimsiz ihbarlar gerekçesiyle arandığını bildirdi.

Polis bomba imha ekiplerinin yolcular, bagajlar ve gövde üzerinde uyguladığı standart güvenlik adımlarının ardından tehdidin asılsız olduğu anlaşıldı ve alarm kaldırıldı.

Dublin uçağına iniş anına kadar İtalyan Hava Kuvvetleri unsurlarının refakat ettiği açıklandı.

Benzer bir gelişmenin bir gün önce Londra Luton’dan kalkan Wizz Air uçağında da yaşandığı, Macaristan savaş uçağı eşliğinde Budapeşte Liszt Ferenc Uluslararası Havalimanı'na indirilen uçakta yapılan incelemelerde de herhangi bir patlayıcı bulunmadığı ifade edildi.