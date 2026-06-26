Kastilya ve León özerk bölgesine bağlı Soria ilinde yer alan küçük Arenillas belediyesi, nüfusu 40’ı biraz aşan yapısıyla dikkat çeken sıra dışı bir yerel girişimle gündeme geldi. Belediye, okul çağında çocuğu olan bir aileye ücretsiz konut, sosyal tesis işletme imkânı ve duvar ustası olarak istihdam sunarak İspanya dışında da yankı uyandırdı.

NÜFUS KAYBINA KARŞI ÇÖZÜM ARIYORLAR

Bu adım, kırsal bölgelerde giderek artan nüfus kaybını durdurmak ve temel hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla geliştirilen bir stratejinin parçası olarak değerlendiriliyor. Turizm odaklı bir kampanya olmaktan ziyade, yerleşik yaşamı güçlendirmeye yönelik uzun vadeli bir topluluk politikası olarak öne çıkıyor.

ÜCRETSİZ KONUT VE İŞ FIRSATI

Belediyenin duyurusuna göre seçilecek aile, belediyeye ait bir evde kira ödemeden yaşayabilecek. Bunun karşılığında köyün sosyal alanının işletilmesi ve günlük yaşamın bir parçası olunması bekleniyor. Ayrıca duvar ustası pozisyonu da teklif edilerek aileye düzenli gelir imkânı sağlanıyor.

ÇOCUKLU AİLELERE ÖNCELİK

Girişim özellikle okul çağında çocukları olan aileleri hedefliyor. Amaç, bölgedeki eğitim yapısının devamlılığını sağlamak ve okul çağındaki nüfusun azalmasını engellemek. Seçilen ailelerin çocuklarına, yakındaki Berlanga de Duero’daki okullara ücretsiz ulaşım imkânı da sunulacağı belirtiliyor.

Proje yalnızca konut ve iş imkânı değil, aynı zamanda köydeki sosyal yaşamın devamlılığını da hedefliyor. Belediye, sosyal alanların aktif kalması için yerel işletme ve topluluk katılımının kritik olduğunu vurguluyor. Bu nedenle teklif, yerleşimle birlikte toplumsal sorumlulukları da içeriyor.