Avrupa'da dün öğle saatlerinde başlayan ve İspanya ile Portekiz başta olmak üzere Fransa ve Belçika'da da ekili olan büyük çaplı elektrik kesintisi şehirlerde hayatı durma noktasına getirdi. Binlerce kişi metrolarda mahsur kalırken ameliyatlar ertelendi, trafik lambalarının çalışmaması nedeniyle yollarda büyük kaos yaşandı, İspanya OHAL ilan etti.

ELEKTRİK KESİNTİSİ NEREDEYSE GÜN BOYU SÜRDÜ

Neredeyse bir gün süren kesintilerin ardından sabah saatlerinde İspanya, trafoların yeniden faaliyete geçtiğini bildirdi. Ancak böylesi büyük çaplı elektrik kesintisi Türkiye'yi de etkiler miydi merak konusu oldu.

Sputnik'te yer alan habere göre, dün Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen kabine toplantısında da Avrupa'daki kesintiler gündeme geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yaşanan kesinti ve sonuçlarına ilişkin kabine üyelerine bilgilendirme yaptı.

TÜRKİYE'DE DE BÜYÜK ÇAPTA ELEKTRİK KESİNTİSİ GERÇEKLEŞİR Mİ?

Kabine toplantısı sonrasında da gazetecilerin sorularına yanıtlayan Bakan Bayraktar Türkiye’nin Avrupa ile aynı dağıtım ağı içerisinde yer aldığını hatırlatarak “Şu anda bu sıkıntıdan Türkiye etkilenmedi. Ama bizi etkileyebilecek boyutta bir sıkıntı. Çünkü biz de Avrupa’nın sistemine bağlıyız” dedi.

EN SON 2015'TE BÜYÜK ÇAPTA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANMIŞTI

Türkiye’de de 2015 yılında 6 ila 12 saatlik bir enerji kesintisi yaşanmış, İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon ve Diyarbakır gibi büyük şehirler başta olmak üzere onlarca şehre elektrik verilememişti. Kesintinin sebebi ise bakıma alınan bazı hatların ardından doğu ve batı arasındaki hatların yoğunluğu taşıyamaması olarak açıklanmıştı.