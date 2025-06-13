İsrail, sabaha karşı İran'a hava saldırıları düzenledi. Saldırıda İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami üst düzey askerler öldü. İran saldırıların ardından İsrail'e misillime başlattı, İsrail'e karşı 100’den fazla insansız hava aracı yönlendirdi. ABD Başkanı Donald Trump İran ile nükleer müzakere sürecini devam ettirmeyi umduklarını belirtirken İsrail'in saldırıları sonrası İran nükleer müzakereleri ikinci bir emre kadar iptal etti.

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle Avrupa'da gaz fiyatları yükselişe geçti. Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de, temmuz vadeli kontratlarda megavatsaat başı gaz fiyatı dün 36,2 avrodan kapandı, bugün 37,7 avrodan açıldı.

Güne yüzde 4 yükselişle başlayan fiyatlar, TSİ 11.00 itibarıyla 37,4 avro seviyesinde seyrediyor.

Küresel enerji tedariki açısından kilit öneme sahip Orta Doğu bölgesinde riskin artması ve daha geniş çaplı bir savaş ihtimali piyasalarda endişeleri artırırken, Avrupa'da gaz fiyatlarında son 5 haftanın en büyük artışı görüldü.

Gerilim nedeniyle özellikle sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve petrol tedariki için kritik geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan sevkiyatların aksayabileceğinden, gemilerin boğazı kullanmaktan kaçınması durumunda ise sevkiyatlarda gecikmeler yaşanabileceğinden endişe ediliyor.

Rus gaz tedarikinin büyük bölümünü kaybetmesinin ardından Avrupa'da LNG talebinin yükselmesi nedeniyle LNG tedariki kıta için önem arz ediyor.