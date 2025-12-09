Diyarbakır’da son haftalarda hastanelere yapılan başvurularda belirgin artış yaşanıyor. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Tekin, artışın temel nedeninin mutasyona uğramış influenza virüsü olduğunu belirtti.

GEÇEN YILA ORANLA DAHA UZUN SÜRÜYOR

Tekin, bu yıl görülen vakaların daha ağır seyrettiğini ve semptomların önceki yıllara göre daha uzun sürdüğünü ifade etti.

Prof. Dr. Tekin, özellikle viral üst solunum yolu enfeksiyonlarında ciddi bir yoğunluk yaşandığını belirterek, “Son haftalarda influenza, rinovirüs, adenovirüs ve RSV’de artış görüyoruz. Ancak bu dönem daha çok influenza ile karşılaşıyoruz. Hastalar; ateş, öksürük, baş ağrısı, yaygın vücut ağrısı ve nefes darlığı şikayetleriyle başvuruyor” dedi.

KAPALI ORTAMLAR BULAŞ RİSKİNİ DAHA DA ARTIYOR

Kış aylarının gelmesiyle birlikte kapalı ortamlarda geçirilen sürenin arttığını vurgulayan Tekin, ani sıcaklık değişimlerinin de bağışıklık sistemini zayıflattığını söyledi. En fazla saptanan virüslerin influenza, RSV ve rinovirüs olduğunu belirtti.

"BU DÖNEMİN BASKIN VİRÜSÜ İNFLUENZA"

Geçen aylarda rinovirüs ve RSV’nin öne çıktığını ancak son haftalarda influenza vakalarının belirgin hale geldiğini söyleyen Tekin, her yıl değişim gösteren influenza virüsünün bu sezon daha ağır semptomlara yol açtığını ifade ederek şunları kaydetti:

“Bu yıl hastalarda şiddetli kas ve vücut ağrıları, 3–4 gün süren yüksek ateş görüyoruz. Semptomlar daha uzun sürebiliyor. Dinlenme çok önemli. Üç günden fazla süren ateş durumunda mutlaka doktora başvurulmalı. Yaşlılar, gebeler ve çocuklar ise daha yakından takip edilmeli.”

"SON HAFTALARDA DAHA ÇOK İNFLUENZA İLE KARŞILAŞIYORUZ"

Toplumda sıkça sorulan “Covid bitti mi?” sorusuna da yanıt veren Tekin, Covid’in hâlâ görüldüğünü ancak pandemideki gibi ağır seyretmediğini söyledi:

“Covid yok demek doğru değil ama artık klasik bir grip gibi ilerliyor. Son haftalarda daha çok influenza ile karşılaşıyoruz.”