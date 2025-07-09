Almanya’da güneş enerjisi sektöründeki kriz derinleşiyor. Dresden yakınlarındaki Tschernitz'te faaliyet gösteren güneş paneli üreticisi Glasmanufaktur Brandenburg (GMB), iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Şirketin genel müdürü Nico Succolowsky, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, yaklaşık 250 çalışanın bu durumdan etkilendiğini duyurdu.

Succolowsky, Avrupa güneş enerjisi endüstrisindeki zorlu ekonomik koşulların, şirketin ve hissedarlarının tüm çabalarına ve yatırımlarına rağmen yeniden yapılandırma çözümlerini engellediğini belirtti. Sektördeki kriz, artan enerji fiyatlarının yanı sıra özellikle Çin'den gelen sübvansiyonlu rekabet nedeniyle daha da derinleşiyor.

Alman Güneş Enerjisi Endüstrisi Birliği'ne göre Almanya'da şu anda yaklaşık 107,5 gigawatt güneş enerjisi kapasitesi kurulmuş durumda ve bu kapasitenin 2030 yılına kadar 215 gigawatt'a yükselmesi bekleniyor.

Ancak Federal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre, 2024 yılında Almanya’ya ithal edilen fotovoltaik sistemlerin neredeyse yüzde 86’sı Çin'den geldi. Bu durum, Almanya'dan yapılan ve geçen yıl yarıdan fazla azalarak 510 milyon Euro’ya gerileyen ihracatın üç katından fazla bir ithalat değeri anlamına geliyor.

ÜRETİMDE BÜYÜK DÜŞÜŞ

Almanya’da güneş modülü üretimi de büyük bir düşüş yaşadı. 2024 yılında üretim yüzde 56 azalarak yaklaşık 1,5 milyon seviyesine geriledi ve düşüş eğilimi yılın ilk çeyreğinde de sürdü. Kısa süre önce İsviçreli güneş enerjisi üreticisi Meyer Burger'in Almanya'daki iştirakleri de iflas başvurusunda bulunmuş ve Saksonya ile Saksonya-Anhalt’ta yaklaşık 600 çalışan etkilenmişti.

GMB, bulunduğu bölgede en büyük işverenlerden biri konumundaydı. Spree-Neisse bölge yöneticisi Harald Altekrüger, yılın başında eyalet ve federal hükümetlere bir mektup göndererek panel üretiminin kurtarılması için çağrıda bulunmuştu. Altekrüger, yaşanan iflasın çalışanlar ve tüm bölge için ciddi bir darbe olduğunu belirterek, bu zor süreçte tüm paydaşlarla birlikte çalışarak etkilenenleri destekleyeceklerini ifade etti.

AVRUPA'DAKİ SON ÜRETİ DE İFLAS ETTİ

Brandenburg Ekonomi Bakanı Daniel Keller de iflas haberinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirerek, Avrupa’daki çerçeve koşulların, Avrupa’daki son güneş paneli üreticisinin bile iflas başvurusunda bulunmasına yol açtığını vurguladı.

Fraunhofer Güneş Enerjisi Sistemleri Enstitüsü ise Alman güneş enerjisi endüstrisinin güçlendirilmesi için daha önce hükümete lobi yapmıştı. Fraunhofer araştırmacıları, 2000'li yılların başında Almanya’nın sektörde öncü bir rol oynadığını, ancak Çin'in hedefe yönelik sanayi politikalarının Alman şirketlerinin değer zincirinde büyük pazar payı kaybetmesine neden olduğunu belirtti. Araştırmacılar, Almanya'nın enerji dönüşümündeki öncü rolünü kaybettiğini ifade etti.