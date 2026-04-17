Almanya’da çiftçilikle uğraşan bir gurbetçinin sosyal medya üzerinden paylaştığı çoban ilanı, sunduğu imkanlarla kısa sürede gündem oldu. Koyun sürüsünü emanet edecek güvenilir bir çalışan arayan gurbetçi, verdiği maaşla dudak uçuklattı.

AYLIK MAAŞ YAKLAŞIK 264 BİN LİRA

İlanda en çok dikkat çeken detay, ödenecek ücret oldu. İşe alınacak kişiye aylık 5 bin Euro maaş verileceği açıklandı. Güncel kurla yaklaşık 264 bin Türk Lirasına tekabül eden bu rakam, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

KONAKLAMA VE TAM SİGORTA İMKANI

Sadece maaşıyla değil, sunduğu yan haklarla da dikkat çeken ilanda şu şartlar yer aldı:

Çalışacak kişinin konaklama ihtiyacı tamamen işveren tarafından karşılanacak.

İşe alınacak personel "ful sigortalı" olarak istihdam edilecek.